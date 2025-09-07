¡ÚÆüËÜÂåÉ½¤ÎºÎÅÀ¡õÀ£É¾¡ÛÆñÅ¨¥á¥¥·¥³¤È¸ß³Ñ°Ê¾å¤ÎÀï¤¤¤â¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤º¡Ä£µ¿Í¤¬µÚÂèÅÀ¤ò¾å²ó¤ë¹âÉ¾²Á¡£MOM¤Ï°µ´¬¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿£¹ÈÖ
¡Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡ÏÆüËÜ £°¡Ý£° ¥á¥¥·¥³¡¿£¹·î£¶Æü¡¿¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à
¡¡¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬Ãæ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ£¹·î£¶Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¡¢¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤ëÆüËÜ¤ÏÁ°Àþ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤é¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âÆÀÅÀ¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤º¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢53Ê¬¤Ë¤ÏÆîÌîÂó¼Â¤¬·èÄêµ¡¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬·è¤áÀÚ¤ì¤Ê¤¤¡£µÕ¤Ë68Ê¬¤Ë¤Ï¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤«¤é¥¨¥ê¥¯¡¦¥ê¥é¤Ë¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤ë¤â¡¢GKÎëÌÚºÌ±ð¤Î¹¥¥»¡¼¥Ö¤ÇÎ¿¤¤¤À¡£·ë¶É¡¢»î¹ç¤Ï¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¢§ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥àºÎÅÀ¡Ö£¶¡×
¡¡¥¢¥¸¥¢°Ê³°¤ÎÁê¼ê¤È¤ÏÌó£²Ç¯¤Ö¤ê¡£FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£´¤Ä¾å¤ÎÆñÅ¨¤ËÂÐ¤·¡¢¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤Ü¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òµ¯ÍÑ¡£²ø²æ¿ÍÂ³½Ð¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ï±¦¤«¤éÈÄÁÒÞæ¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï±óÆ£¹Ò¤ÎÁêËÀ¤Ë³ùÅÄÂçÃÏ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é´°Á´¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£½ù¡¹¤ËÁê¼ê¤ËÀ¹¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢53Ê¬¤Ë¤Ï´°àú¤ÊÊø¤·¤«¤éÆîÌî¤ËÀä¹¥µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤¬¡¢ÏÈ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç£±¾¡£´ÇÔ¤ÎÁê¼ê¤Ë¥×¥ì¥¹¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤ÏÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿°ìÊý¡¢£³·î¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¡¢£¶·î¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê²ÝÂê¤À¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï69Ê¬¤Î£³ËçÂØ¤¨¤Ç¡¢Æ²°ÂÎ§¤È»°ãø·°¤ÎÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ò£²¥·¥ã¥É¡¼¤ËÇÛÃÖÂØ¤¨¤·¡¢81Ê¬¤Ë¤ÏÄ®Ìî½¤ÅÍ¤òÅêÆþ¤·¤Æ£²¥È¥Ã¥×¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¸Ä¡¹¤ò¸«¤ë¤È¡¢°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤äÆÃÊÌ°¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¹¥¥»¡¼¥Ö¤òÈäÏª¤·¤¿GK¤ÎÎëÌÚ¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤Ç·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¤â¾å¼Á¤À¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¡¢¹¶¼é¤ËÊ³Æ®¤·¤¿¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î±óÆ£¤È³ùÅÄ¡¢°µ´¬¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ë²Ã¤¨¤ÆÁê¼êDF¤ÎÂà¾ì¤òÍ¶È¯¤·¤¿£±¥È¥Ã¥×¤Î¾åÅÄ¤ò¡¢µÚÂèÅÀ¤ò¾å²ó¤ë6.5ÅÀ¤ÇºÇ¹âÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ÏÇº¤ó¤ÀËö¤Ë¡¢£¹ÈÖ¤Î¾åÅÄ¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¹¾Ô¢¿¹¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡¿¸½ÃÏÆÃÇÉ¡Ë
¢¨MAN OF THE MATCH¡á¼èºàµ¼Ô¤¬ÁªÄê¤¹¤ë¤³¤Î»î¹ç¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡£
¢¨ºÎÅÀ¤Ï10ÅÀËþÅÀ¤Ç¡Ö£¶¡×¤òµÚÂèÅÀ¤È¤·¡¢¡Ö0.5¡×¹ï¤ß¤ÇÉ¾²Á¡£
¢¨½Ð¾ì»þ´Ö¤¬15Ê¬Ì¤Ëþ¤ÎÁª¼ê¤Ï¸¶Â§ºÎÅÀ¤Ê¤·¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥¥·¥³Àï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª £µÁª¼ê¤ËµÚÂèÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÉ¾²Á¡£MOM¤Ï°µ´¬¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿£¹ÈÖ
¡¡¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬Ãæ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤Ï¸½ÃÏ£¹·î£¶Æü¡¢¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Ç¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à¤Ç·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¡¢¥Ï¥¤¥×¥ì¥¹¤ò»Å³Ý¤±¤ëÆüËÜ¤ÏÁ°Àþ¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¾åÅÄåºÀ¤¤é¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀË¤·¤¯¤âÆÀÅÀ¤Ë¤Ï·Ò¤¬¤é¤º¡£¤½¤Î¸å¤Ï°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¡¢¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¤ÇÁ°È¾¤ò½ª¤¨¤ë¡£
¢§ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥Á¡¼¥àºÎÅÀ¡Ö£¶¡×
¡¡¥¢¥¸¥¢°Ê³°¤ÎÁê¼ê¤È¤ÏÌó£²Ç¯¤Ö¤ê¡£FIFA¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç£´¤Ä¾å¤ÎÆñÅ¨¤ËÂÐ¤·¡¢¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤Û¤Ü¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥Ð¡¼¤òµ¯ÍÑ¡£²ø²æ¿ÍÂ³½Ð¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤Ï±¦¤«¤éÈÄÁÒÞæ¡¢ÅÏÊÕ¹ä¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ï±óÆ£¹Ò¤ÎÁêËÀ¤Ë³ùÅÄÂçÃÏ¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¡£
¡¡½øÈ×¤«¤é´°Á´¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò°®¤ê¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£½ù¡¹¤ËÁê¼ê¤ËÀ¹¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢53Ê¬¤Ë¤Ï´°àú¤ÊÊø¤·¤«¤éÆîÌî¤ËÀä¹¥µ¡¤¬Ë¬¤ì¤¿¤¬¡¢ÏÈ¤òÂª¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç£±¾¡£´ÇÔ¤ÎÁê¼ê¤Ë¥×¥ì¥¹¡¢¥Ç¥å¥¨¥ë¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÉé¤±¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤ÏÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿°ìÊý¡¢£³·î¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢Àï¡¢£¶·î¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥Î¡¼¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê²ÝÂê¤À¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤Ï69Ê¬¤Î£³ËçÂØ¤¨¤Ç¡¢Æ²°ÂÎ§¤È»°ãø·°¤ÎÎ¾¥¦¥¤¥ó¥°¥Ð¥Ã¥¯¤ò£²¥·¥ã¥É¡¼¤ËÇÛÃÖÂØ¤¨¤·¡¢81Ê¬¤Ë¤ÏÄ®Ìî½¤ÅÍ¤òÅêÆþ¤·¤Æ£²¥È¥Ã¥×¤Ë°Ü¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¼ê¤òÂÇ¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Áª¼ê¸Ä¡¹¤ò¸«¤ë¤È¡¢°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿Áª¼ê¤äÆÃÊÌ°¤«¤Ã¤¿Áª¼ê¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤â¡¢¹¥¥»¡¼¥Ö¤òÈäÏª¤·¤¿GK¤ÎÎëÌÚ¡¢£³¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÃæ±û¤Ç·ø¼Â¤Ê¼éÈ÷¤ò¸«¤»¡¢¥Õ¥£¡¼¥É¤â¾å¼Á¤À¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¡¢¹¶¼é¤ËÊ³Æ®¤·¤¿¥À¥Ö¥ë¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î±óÆ£¤È³ùÅÄ¡¢°µ´¬¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤Ë²Ã¤¨¤ÆÁê¼êDF¤ÎÂà¾ì¤òÍ¶È¯¤·¤¿£±¥È¥Ã¥×¤Î¾åÅÄ¤ò¡¢µÚÂèÅÀ¤ò¾å²ó¤ë6.5ÅÀ¤ÇºÇ¹âÅÀ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Þ¥Ã¥Á¤ÏÇº¤ó¤ÀËö¤Ë¡¢£¹ÈÖ¤Î¾åÅÄ¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¹¾Ô¢¿¹¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡¿¸½ÃÏÆÃÇÉ¡Ë
¢¨MAN OF THE MATCH¡á¼èºàµ¼Ô¤¬ÁªÄê¤¹¤ë¤³¤Î»î¹ç¤ÎºÇÍ¥½¨Áª¼ê¡£
¢¨ºÎÅÀ¤Ï10ÅÀËþÅÀ¤Ç¡Ö£¶¡×¤òµÚÂèÅÀ¤È¤·¡¢¡Ö0.5¡×¹ï¤ß¤ÇÉ¾²Á¡£
¢¨½Ð¾ì»þ´Ö¤¬15Ê¬Ì¤Ëþ¤ÎÁª¼ê¤Ï¸¶Â§ºÎÅÀ¤Ê¤·¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÆüËÜÂåÉ½¤Î¥á¥¥·¥³Àï½Ð¾ì17Áª¼ê¡õ´ÆÆÄ¤ÎºÎÅÀ¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª £µÁª¼ê¤ËµÚÂèÅÀ¤òÄ¶¤¨¤ë¹âÉ¾²Á¡£MOM¤Ï°µ´¬¤Î¥Ý¥¹¥È¥×¥ì¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿£¹ÈÖ