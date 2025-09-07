「おかしい」“エース優遇”の壁に悩む角田裕毅に元F1戦士が同情　差を生むレッドブルを疑問視「コンマ7秒も差が出るはずがない」

高速サーキットのモンツァでQ3には食い込んだ角田(C)Getty Images

やはりエースとの“待遇”に違いはあるのか。レッドブルの角田裕毅は、現地時間9月6日に行われたF1第16戦イタリアGPの公式予選後に、絶対的存在である同僚マックス・フェルスタッペンとの「差」を仄めかした。

「（マシンの）アップデートの差がどれほどかは正直なところは分からない。あったとしても、すごく大きな差ではなく、細かい部分ではあると思う。ただ、こういう接近戦では、そういう細かい差が常に大きな違いを生む」

今回の予選で3戦ぶりにQ3に食い込んだ角田。最終アタックで、空気抵抗が少ないスリップストリームでの走行を、最終的にポールポジションを手にしたフェルスタッペンに譲り、集団の先頭を走った。

そんなチーム戦術もあってタイムは大幅には伸びなかった。F1公式のフラッシュインタビューで「全体的にはハッピーだった」としながら、「ただ、僕の望みとは真逆だった。3、4週分は確実に影響があった」と漏らした角田の言葉には、エース優遇への羨ましさのような思いがにじみ出た。