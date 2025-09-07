◇バレーボール世界選手権 日本−ブラジル（2025年9月7日 タイ・バンコク）

バレーボール女子の世界選手権が7日、タイ・バンコクで行われ、3位決定戦で世界ランク5位の日本は同2位のブラジルと対戦。第1セットに続き、第2セットも落とした。

ブラジルのブロックが立ちはだかった。レシーブでも崩され攻撃のリズムをつくれず、第1セットを12−25で落とした。

第2セットは島村の移動攻撃や和田、佐藤のバックアタックなど、相手ブロックを交わして得点を重ねた。しかし、6−7から5連続失点。11−17から4連続得点と猛追したものの、17−25で2セットを連取された。

ブラジルとの対戦成績は46勝97敗。昨夏パリ五輪1次リーグで0ー3とストレート負け。今年のネーションズリーグ（VNL）でも予選ラウンドで0−3、準決勝で2−3と敗れており、3連敗中。

日本は1次リーグ3戦全勝でH組首位通過し、決勝トーナメント1回戦で開催国タイにストレート勝利。準々決勝ではオランダに3−2の逆転勝ちを収め、15年ぶりの4強入りを果たした。準決勝は世界4位のトルコに1−3で敗れた。