µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¡¡5ÈÖ¡¦´ßÅÄ¡¢8ÈÖ¡¦µÈÀî¥º¥Ð¥ê¡Ö¤¢¤½¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥ß¥½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í6¡½3ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î7Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬2¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢3Æü°ÊÍè¤Î¼Ú¶â1¤ËÌá¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤¬Á°Æü¤Î13°ÂÂÇ¤ËÂ³¤¤¤Æ2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë2·å11°ÂÂÇ¤Ç6ÅÀ¡£´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê28¡Ë¤¬·è¾¡ÂÇ¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£5²ó¤Ë¹¥µß±ç¤ò¸«¤»¤¿Á¥Ç÷¤¬º£µ¨2¾¡ÌÜ¡Ê3ÇÔ13¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÀè·î26Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿13Çñ14Æü¤Ç12»î¹ç¤òÀï¤¦Ä¹´ü±óÀ¬¤ò5¾¡7ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤Ï¡¢ÀèÀ©ÂÇ¤È·è¾¡ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Î´ßÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤À¤«¤é¤³¤½¤Í¡¢5ÈÖ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¾¡Éé¶¯¤µ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤È¾Î»¿¡£8ÈÖ¤ËÃÖ¤¤¤ÆÏ¢Æü¤Î¾¡Éé¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿3ÂÇÅÀ¤ÎµÈÀî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï8ÈÖ¤È¤«1ÈÖ¡¢2ÈÖ¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬²ó¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬·ë¹½Â¿¤¤¤Î¤Ç¡£¤¢¤½¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥ß¥½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÂÇ½ç¤Î°Õ¿Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¤±óÀ¬¤ò½ª¤¨¡¢»Ä¤ê17»î¹ç¤Ç61¾¡62ÇÔ3Ê¬¤±¡£9Æü¤Ë¤ÏËÜµò¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ë¹Åç¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¤È¤Ë¤«¤¯Ãù¶â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡