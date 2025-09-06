¡Ö²¶¤Ò¤È¤ê¤À¤È²¿¤âÇã¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¡×²ÈÂ²¤¬2ÆüÉÔºß¤À¤È¡Ö¤â¤¦¸Â³¦¡×¥áー¥ë¤¬ ¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£ ·ëº§16Ç¯ÌÜ¤â¡Ö°î¤ì¤ë²ÈÂ²°¦¡×
º£Ç¯¤Ç·ëº§16Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¤µ¤ó¤È¥Õ¥êー¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¤Î·§Ã«Ëã°á»Ò¤µ¤ó¡£¿Í¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³´î¤ó¤Ç¤¤¤ë´é¤ò¸«¤ë¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃ¶Æá¤µ¤ó¤ÏÄ¶¤¬¤Ä¤¯¤Û¤É¤Î¼ä¤·¤¬¤ê²°¤Ç¤â¤¢¤Ã¤Æ¨¡¨¡ ¡£¡ÊÁ´4²óÃæ¤Î4²ó¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²ÈÂ²Âç¹¥¤¡ª¤Ê¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¡¦°ËÃ£¤µ¤ó¤ÈÌ¼¤Î»×¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿²ÈÂ²Î¹¹Ô¡Ê6ËçÌÜ/Á´10Ëç¡Ë
Î¹¹Ô2ÆüÌÜ¤ÇÉ×¤«¤é¡Ö¸Â³¦¤À¡×¤È¥áー¥ë¤¬
¨¡¨¡ ·§Ã«¤µ¤ó¤Ï¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î°ËÃ£¤ß¤¤ª¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤Æº£Ç¯¤Ç16Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Ï2007Ç¯¤ÎM-1¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¾ï¤ËÂè°ìÀï¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢Ãæ³Ø2Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ëÌ¼¤µ¤ó¤âÉô³è¤ä³Ø¹»¹Ô»ö¤Ê¤É¤ÇË»¤·¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¤è¤Í¡£²ÈÂ²3¿Í¤Ç²á¤´¤¹»þ´Ö¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
·§Ã«¤µ¤ó¡§Ì¼¤¬Ãæ³ØÀ¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ê¤«¤Ê¤«¹Ô¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ÊÁ°¤ÏÇ¯2²ó¤¯¤é¤¤¡¢²ÈÂ²¤ÇÎ¹¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£½µËö¤È¤«¡¢1ÆüÈ¾¤Ç¤âµÙ¤ß¤¬Â³¤¤¤¿¤é¤É¤³¤«¶á¾ì¡ÄÆÊÌÚ¤È¤«ÀÅ²¬¤¢¤¿¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ1Çñ¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤«¡£Î¹¹Ô°Ê³°¤Ç¤â¡¢»þ´Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤é°ì½ï¤Ë¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ï¤è¤¯¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ É×ÉØ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ³ØÀ¸¤ÎÌ¼¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·§Ã«¤µ¤ó¡§Ì¼¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Ã»Ò¤À¤·¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤¬¤ê²°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤ÏÉ×¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤À¤«¤é¤Õ¤¿¤ê¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤¤¤è¤È¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ì¼¤â°ì½ï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¼ä¤·¤¬¤ê²°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
·§Ã«¤µ¤ó¡§Ä¶¡¦¼ä¤·¤¬¤ê²°¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢»ä¤ÈÌ¼¤ÈÍ§Ã£¤Î²ÈÂ²¤Ç³¤³°Î¹¹Ô¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£É×¤Ï»Å»ö¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢2Æü¤°¤é¤¤¤Ç¡Ö¤â¤¦¸Â³¦¡×¤È¥áー¥ë¤¬Íè¤Æ¡£¤¹¤´¤¯¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£É×¤ÏÉáÃÊ¡¢»Å»ö¤Î¥í¥±¤È¤«¤É¤³¤«¤Ë¹Ô¤¯¤¿¤Ó¤Ë¡¢Î¾¼ê¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤¤ªÅÚ»º¤òÊú¤¨¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤ÈÌ¼¤¬²È¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¡¢¡Ö²¶¤Ò¤È¤ê¤À¤È¡¢²¿¤âÇã¤ï¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ¾ï¤Ë²ÈÂ²¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡£
·§Ã«¤µ¤ó¡§¤½¤¦¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢É×¤âÌ¼¤â²ÈÂ²¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£°ÊÁ°¡¢Ì¼¤¬¥³¥í¥Ê¤ËØí´µ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£É×¤Ï»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥Û¥Æ¥ë¤Ë³ÖÎ¥¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤»¤Ã¤«¤¯¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ë¤Ê¤é¡¢¥Õ¥ï¥Õ¥ï¤Î¥Ù¥Ã¥È¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¾¯¤·¤¤¤¤¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢¡Ö²È¤Î¥Ù¥é¥ó¥À¤¬¸«¤¨¤ë¾ì½ê¤À¤È°Â¿´¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤é¤ß¤ó¤Ê¤¬¶á¤¯¤Ç¸«¤¨¤ë¤«¤é¤³¤³¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¡¢¶á¾ì¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ë·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤Ï¥³¥í¥Ê¤Ç»ä¤ÈÌ¼¤¬³°½Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢É×¤ÏËèÆü¡¢¸¼´Ø¤ÎÁ°¤Ëº¹¤·Æþ¤ì¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¨¡¨¡ ²ÈÂ²°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡Ä¡£
·§Ã«¤µ¤ó¡§¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¢¤È¡¢É×¤Ï¡¢Ã¯¤«¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³´î¤ó¤Ç¤¤¤ë´é¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£·ëº§¤¹¤ëÁ°¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢É×¤È½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿¡Ø¤È¤¯¥À¥Í¡ª¡Ù¤ÎÌ©Ãå¼èºà¤Î¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤¬M-1¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿Ä¾¸å¤Î2008Ç¯1·î¡¢¤¹¤Ç¤ËÂ¿Ë»¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤À¤ª¶â¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ´ü¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ç¤â¼èºà¤ÇÉ×¤ÎÃÏ¸µ¤ÎÀçÂæ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¼þ¤ê¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÃÏ¸µ¤ÎÂçÊ¡¤òÇã¤Ã¤ÆÇÛ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤Ç¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¿Í¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ª¶â¤ò»È¤¦¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Ë¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢¤¤¤Ä¤â¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¿©»ö¤ËÍ¶¤Ã¤¿¤ê¡¢²¿¤«¤ä¤Ã¤Æ¤¢¤²¤ë¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Âº·É¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤Ç¤¹¡£Àè¤Ë½Ð¤¹¤«¤é¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤´±ï¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
·ëº§16Ç¯ÌÜ¤ÎÉ×¤ËÂÐ¤·¤Æ»×¤¦¤³¤È
¨¡¨¡ ¤½¤ó¤ÊÃ¶Æá¤µ¤ó¤È¡¢·ëº§¤·¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ï¤É¤ó¤Ê¤È¤¤Ç¤¹¤«¡©
·§Ã«¤µ¤ó¡§·ëº§¤¹¤ëÁ°¤â¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ²¿¤â¤·¤ã¤Ù¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÁ´Á³Ê¿µ¤¤À¤Ã¤¿¤·¡¢·ëº§¤·¤¿¸å¤â¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤Æ¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿ー¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤À¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿Ç¯¤«±Û¤·¤ÇÁ´ÉôÊÖ»ö¤òÊÖ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿¡¢É×¤ÏÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤ÇÈïºÒ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿ÌºÒ¤«¤é¸½ºß¤Þ¤ÇÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Î»Ù±ç¤äÉü¶½¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥¡¥ó¥ì¥¿ー¤Ë¤Ï¿ÌºÒ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤ª¼ê»æ¤â¤¢¤ë¤·¡¢¡Ö¸µµ¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¥µ¥ó¥É¥¦¥£¥Ã¥Á¥Þ¥ó¤Î¥Í¥¿¤ò¸«¤Æ¾Ð¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¤«¡£¡Ö¤¹¤´¤¯µß¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ë¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿»×¤¤¤¬º¬ËÜ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°¤Ïº£¤âÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ ¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÃ¶Æá¤µ¤ó¤È¥±¥ó¥«¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
·§Ã«¤µ¤ó¡§¤¿¤Þ¤Ë¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤â¤¿¤Ö¤ó¡¢¤¹¤´¤¯¤¯¤À¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ëº¤ì¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ ¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²È»öÊ¬Ã´¤ÎÉÔ¸øÊ¿´¶¤È¤«¡©
·§Ã«¤µ¤ó¡§¤ä¤ì¤ë¿Í¤¬¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥È¥ì¥¹¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¨¡¨¡ ¤¢¤ë¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢È±¤ÎÌÓ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤È¤«¡Ä¡©
·§Ã«¤µ¤ó¡§Á´Á³¡¢µ¤¤Å¤«¤ì¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¨¡¨¡ Ã¶Æá¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ê¤êÂ¿Ë»¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¥Þ¥Á¥Þ¥Á¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Ï¢Íí¤Ï¥Þ¥á¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
·§Ã«¤µ¤ó¡§É×¤ÏÁ´Á³¥Þ¥á¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Þ¥á¤Ê¤Î¤ÏÁêÊý¤ÎÉÙß·¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£É×¤ÏÁêÊý¤ÈÆ±¤¸¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤ÇÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âµ¢Âð»þ´Ö¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÁêÊý¤Î±ü¤µ¤ó¤Ë»Å»ö¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤«¤È¤«¡¢¾õ¶·¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¨¡¨¡ º£¸å¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤È¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
·§Ã«¤µ¤ó¡§¤ª¸ß¤¤¸µµ¤¤Ê¤Þ¤ÞºÐ¤ò¤È¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¸µµ¤¤Ç¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£É×¤Ï¹øÄË¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ÊÁ°¡¢²ÈÂ²¤Ç¥í¥¹¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤ËÈô¹Ôµ¡¤Ç¿²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤éµ¤°µ¤Î±Æ¶Á¤Ê¤Î¤«¡¢¹ø¤¬ÄË¤¯¤Æ¿²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡£É×ÉØ¤Ç´ðÁÃÂÎÎÏ¤ò¤¢¤²¤Ê¤¬¤é¡¢·ò¹¯¤Ê¤Þ¤Þ³Ú¤·¤¯ºÐ¤ò½Å¤Í¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
