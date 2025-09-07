俳優パク・ボゴム、黒シャツ姿で尖った魅力？新たな一面にギャップ萌え「違う雰囲気も良い」【PHOTO】

俳優パク・ボゴムが、広告の撮影現場を公開した。

【写真】本気！パク・ボゴム、筋骨隆々の身体つき

去る9月5日、パク・ボゴムは自身のインスタグラムを更新。

キャプションには、「優しい気持ちが、健康の正解になる」という文章とともに複数枚の写真を公開した。

パク・ボゴムは自身が参加したイベント、広告、ドラマ、映画など、すべてのことを常にSNSで丁寧に広めるが、この日も同じだった。

ただ、彼が撮影する広告のイメージは健康そのものだったが、ブランドの色の特性上、赤い照明と赤い背景でインパクトを持たせた。

（写真＝パク・ボゴムInstagram）

パク・ボゴムは額を露わにしたヘアスタイルに黒色のシャツでがっしりとした体型と無表情のシニカルな雰囲気を漂わせ、ユニークな魅力を披露した。

続けて、パク・ボゴムは商品を持って華やかな笑みを浮かべ、人々が持っている温かいイメージに近づけたが、印象的なギャップが露わになった以前の写真に対する衝撃は消えなかった。

投稿を目にしたファンからは、「あのような雰囲気すごく良い」「パク・ボゴムのデビュー初期、俳優ソ・イングクと兄弟だったドラマでサイコパスとして出てきた作品、本当に雰囲気がやばかった」「神経質な役もやってください」など、さまざまな反応を示した。

なお、パク・ボゴムは現在、ワールドツアー形式でファンミーティング「PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR［BE WITH YOU］」を開催中だ。

（記事提供＝OSEN）

◇パク・ボゴム プロフィール

1993年6月16日生まれ。本名同じ。2011年に映画『ブラインド』（原題）で俳優デビューした。2015年に放送されたドラマ『恋のスケッチ〜応答せよ1988〜』や翌年放送の『雲が描いた月明かり』などがヒットし、一躍人気俳優に。2018年には女優ソン・ヘギョと共に主演を務めた『ボーイフレンド』で、韓国にとどまらない熱い人気に拍車をかけた。好青年ならではの爽やかなビジュアルから、韓国では「人間ポカリ」と呼ばれることも。2022年4月に兵役義務を終えて除隊した。