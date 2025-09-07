女優「岸本加世子」が乗る「高級外車」とは

女優の岸本加世子さんが自身のインスタグラムを2025年8月1日に更新し、愛車を披露しました。

今回岸本さんは、BS日テレの「おぎやはきの愛車遍歴」の収録中に撮影したと思われる写真を投稿。「お時間ございましたら」というコメントも添えられています。

【画像】超カッコイイ！ 「岸本加世子」×「高級外車」を画像で見る！

写真には、岸本さんとお笑いコンビ「おぎやはぎ」に挟まれた愛車が並びます。その愛車というのがメルセデス・ベンツ「Cクラス」のステーションワゴンです。

岸本加世子さんの愛車って？（Photo：時事通信フォト）

Cクラスは、1982年に「190クラス」として登場して以来、セグメントのベンチマークとされているモデル。現行モデルは2021年にデビューした5代目です。

Dセグメントクラスのなかでも高い人気を誇るモデルであるCクラス。岸本さんの愛車は、2014年から2021年まで販売された4代目の「C180ステーションワゴン」と想定されます。

ステーションワゴンは、セダンモデルをベースにラゲッジスペースを拡大。実用性と質感の高さが特徴的です。

4代目Cクラスの外観は、先進的かつ官能的なデザインをコンセプトにした美しい曲線を描くルーフラインとサイドのキャラクターラインが特徴で、スポーティかつスタイリッシュな印象を与えています。

パワートレインは、ガソリンエンジン車に加えディーゼルエンジン車や、高出力モーターを積んだプラグインハイブリッド（PHEV）などがラインナップ。

ガソリンエンジン車には複数のユニットが採用されていましたが、なかでもC180に搭載された1.6リッター直列4気筒ターボエンジンは、最高出力156馬力という高い実力を発揮。

車両価格（消費税込み）は、当時ベーシックな「C 180 STATIONWAGON」モデルで514万円から販売されていました。

今回、岸本さんに似合って美しく映えるCクラスの投稿を見たユーザーからは「素敵でした」「よくお似合いでした」「ステキ！」「クルマかっこいいですね」などと多数の反響がありました。