台風15号は5日、県内を横断し激しい雨と風で各地に被害をもたらしました。突風被害は広範囲に渡り、多くの建物被害が出ています。これまでをまとめました。



5日、県内に最接近した台風15号。昼過ぎから急速に雨足を強め、午後1時すぎから線状降水帯が発生。



（’伊藤薫平 キャスター）

「午後1時23分の静岡市清水区。急に雨風は強まってきました。辺り一面は真っ白です。雷もなっています。稲光が見えました。」





気象台の観測地点では、1時間あたりの降水量が菊川牧之原で127ミリ、静岡空港で113ミリなど各地で観測史上最大の降水量を記録しました。そして掛川市、島田市、藤枝市、焼津市、伊豆市など広い範囲で「記録的短時間大雨情報」が頻発しました。県内各地で冠水などの被害が相次ぎ、浜松市中央区湖東町では80代の男性が水路に流されて、行方不明となり、6日発見されましたが、死亡が確認されました。（ヘリリポート）「台風の風にあおられたのでしょうか、トレーラーが横転しています、進行方向とは逆向きでトレーラーが倒れています」牧之原市などでは竜巻と見られる突風による被害が発生。周辺にも突風の爪痕が色濃く残っていました。（記者リポート）「小屋のようなものが道路をふさいでいます」工場の敷地内にあった倉庫が飛ばされていました。当時事務所にいたという男性に話を聞きました。（フジタ 鐵工 藤田 孝和 代表）「風が打ち付ける感じでバン、バン、バンと。その内バーンと来たらガラスがバリバリと割れて、工場の屋根が飛んで。事務所も窓が全部割れて、雨がバーンと入ってきて。」突風の被害は、吉田町でも。家電量販店の駐車場では車が複数台横転。また近くの工場では鉄のコンテナが散乱する様子も。この映像を撮影した人は近くを通った時に危険を感じたといいます。このほか吉田町神戸では、倉庫などが燃える火事が発生。近くで働く人は「倉庫が潰れて倉庫から火が出た」と話していて、そこから付近の住宅に延焼したとみられています。時間が経つにつれ、被害の状況が徐々に分かってきました。牧之原市では電柱が至るところでなぎ倒され、中には根元から折れているものもありました。（髙山基彦 キャスター）「こちらの地域では停電が発生していまして、辺りは暗闇に包まれています」近くに住む女性は…（女性）「恐怖で何も動けず、とにかく隅に隠れるしかないとじっとしていた。1本かと思いきや5,6本倒れていて、びっくりしました。少し曲がっていたら直撃していたので怖かった。」県などによりますと台風15号が県内に最接近したこの日、県内の人的被害は死亡が1人、重症が6人、軽傷が24人となっています。また避難指示は最大で50万人を対象に出されました。県は静岡市、伊東市、島田市、焼津市、掛川市、藤枝市、御前崎市、菊川市、牧之原市、吉田町の10市町に災害救助法の適用を決定しました。そして一夜明けると、被害の状況がさらに明らかとなってきました。6日の朝、上空から町を見渡すとあらためて被害の大きさを確認することができました。（ヘリリポート）「竜巻の影響でしょうか、民家の多くの屋根が飛んでいます。多くの瓦れきが道路を塞ぎ、重機が撤去作業をしています。住民が家の後片付けをしています。」特に被害が大きかった地区に取材班は向かいました。（記者リポート）「被害のあった現場では、住民の方が懸命な片付け作業を行っています。そして多くの家で屋根瓦が剥がれてしまっているのが分かります。」この地区では朝から重機が出て瓦礫の撤去作業が行われていました。横倒しになった車がガラスの割れた家に突っ込んだままになっていたり、電柱が倒れ、家の壁にぶつかっていたり、突風がもたらした惨状が広がっていました。（被害にあった人）「家の中が水浸し、天井からもう屋根がないから。座るとこもない。自分の体もいうこときかないので、本当は着物が家にあるから出したいけど出せない」「どうやって手を付けていいのかわからない。り災証明書をもらいにいかないといけないけれど、とにかく先に片づけないとどうしようもない」「2階の窓ガラスが割れていて、家の中ではないような感じになってます。一応。夜下のリビングで睡眠はとってるんですけど、1階の東側の窓ガラスが割れてなかったんで、幸い寝ることができている。」こちらの男性は突風に飛ばされ、けがを負ったということです（けがを負った男性）「1回向こうまで行って、バーンと落ちてもう1回突風が来て、僕が浮いて窓から用水路に落ちた。もう終わりかと思った」そしてこちらの男性は2階建ての自宅兼仕事場が大きな被害に遭いました（ 被害にあった男性）「向こうのアパートや家の瓦が水平に飛んできて、全部壁が穴が開いて、部屋の中は瓦だらけ。」突風が吹いたときは1階にいたと言います。（ 被害にあった男性）「風がぴゅーとかじゃなくてドカンと吹いて、ありとあらゆるガラスが降ってきて、思い切って扉をしめて耐えていた。」危険を感じた男性は2階へ避難したということです。（ 被害にあった男性）「ここもこういう状態で窓はなく、この中を突風が吹き抜けていた。」さらに風に押されながら最後はトイレに逃げ込んだといいます、（ 被害にあった男性）「突風の経験はないので、台風で飛行機でも墜落したと思って、本当にそう思った。」部屋には近くのアパートなどから飛んできたと思われる瓦やトタンが足の踏み場もないぐらいに散乱していました。さらに…。（ 被害にあった男性）「（壁に刺さった角材をみて）外へ出てきてみたらこれ見て震えた。鉄の尖ったものなら分かるが、角材がこんなになるのは不思議だね。」牧之原市は、6日朝から被害を受けた世帯に対しブルーシートを配布しています。また、静波海水浴場では災害ごみの回収の受け付けも始まっていて、住民らが片づけで出たごみを運びこんでいました。（記者リポート）「午前11時半すぎの牧之原市です。先ほどから静岡地方気象台の皆さんが調査を行っています。」調査は被害が大きかった場所を職員らが周り、建物の損壊状況を撮影したり、住民から当時の状況を聞いたりするなどしていました。（静岡地方気象台 平松 修一 次長）「報道などで画像を見ていたが、酷い状態で驚いています。今までの聞き込みの中では竜巻と結論できない状況。目撃も今のところない。この後の調査で竜巻だったどうかがわかると思います。いくつかの突風がこの地区に発生しているものと思われます。強い雨雲、積乱雲が通ったその破壊力、すごさにびっくりしています。」調査には牧之原市の杉本市長も同行。その後、開いた会見で被災現場は想像を超えていたと述べました。（牧之原市 杉本市長）「4年前、牧之原台地で発生した竜巻があり、私が現地を確認しましたが、幅が大体20mから30mぐらい、今回は西から東へ行ってますけど幅が400m～500mパワー、エネルギーはもう桁がちがうんじゃないかって思うぐらい広範囲に広がっているのが特徴」牧之原市によりますと、7日正午時点で全壊が1棟、半壊が102棟、一部損壊が901棟となっています。また、7日朝の時点で約8390戸が停電となっています。牧之原市では市役所榛原庁舎でり災証明の申請受付や国土交通省と連携した携帯電話などの充電場所を設置しています。徐々に明らかになる広範囲にわたる被害。復旧、復興にはかなりの時間がかかるものと思われます。