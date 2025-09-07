女優の堺小春さん（31）が自身のインスタグラムを更新。8月31日放送のフジテレビ「ボクらの時代」（日曜午前7時）にて、プライベートでも大の仲良しだという女優の伊藤沙莉さん、「ももいろクローバーZ」の玉井詩織さんと共演したことを報告しました。



「3人で初めてのお仕事が、ボクらの時代だなんて本当に夢のような時間でした」というコメントと共に4枚の写真をアップ。伊藤さんを中心に堺さんと玉井さんがぎゅっと身を寄せ合って笑顔で写る集合写真からは普段から仲の良い様子が伺えます。



「収録後にご飯に行って、2人への愛が溢れて私が泣いていた事も含め忘れられない日となったよ」と収録後に3人で思い出深い時間を過ごしたと明かした堺さん。最後には「いつもありがとう、愛してるよ~」と感謝の言葉で締めました。



この投稿にコメントでは「3人の関係とても素敵」「それぞれが支え合ってる感じが素敵」「仲の良さが画面越しにもすごく伝わってきました」「良き友達に巡り会えて最高だね」などの声が寄せられました。



堺さんは昨年放送され、伊藤さんがヒロインを務めたNHK朝ドラ「虎に翼」に小野知子役で出演し、話題を集めました。



また父に大物タレントの堺正章さん、母にモデルでタレントの岡田美里さんを持っており、7歳の時に両親が離婚した堺さんは、自身のインスタグラムで家族について「私たちは紆余曲折、色んな歴史があって少し、変わった家族の形かもしれないけど!私にとってはいつも無償の愛をくれる大好きな家族」と語っています。



2月7日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」では父・正章さんと初共演を果たしました。その後、ファッション＆ライフスタイル誌「STORY」でも父と共演。堺さんは「インタビューを通してだからこそ、そんな風に思ってたんだ〜と父の胸の内を知れたことも沢山あり とっても素敵なお写真もいただけたり、、自分の想いも伝えられたり、、嬉しい撮影でした」と述べていました。