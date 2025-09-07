¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯°éÀ®4Ç¯ÌÜ¥í¥É¥ê¥²¥¹¡¢2·³Àï¤Ç1²óÌµ¼ºÅÀ¡¡154¥¥íÄ¾µå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤·¤Î¤°¡¡7·î¤Î1·³Îý½¬»²²Ã¤Ç»ÙÇÛ²¼¤Ø¤Î»×¤¤¶¯¤¯
¡¡¢¡¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯1¡½8¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê7Æü¡¢¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î°éÀ®4Ç¯ÌÜ¡¢¥ë¥¤¥¹¡¦¥í¥É¥ê¥²¥¹Åê¼ê¡Ê24¡Ë¤¬1²ó¤òÅê¤²¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡7²ó¤Ë4ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢2¼ÔÏ¢Â³°ÂÂÇ¤òµö¤·¡¢¤µ¤é¤Ë»Íµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢2ÈÖÊ¡ÅÄ¼þÊ¿¤òÆóÄ¾¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¡¢Â³¤¯¿ùß·Î¶¤ò¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£ºÇ¸å¤ÏÆâÆ£Ë²¤ò154¥¥í¤Î¿¿¤Ã¤¹¤°¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤È¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÆâ³Ñ¹â¤á¤ÎÂ®¤¤¿¿¤Ã¤¹¤°¤¬¼«Ê¬¤ÎÆÃÄ§¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤½¤Îµå¤òÁªÂò¤·¤¿¡×¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¥¼¥í¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï°ìÈÖ¤Î¼ý³Ï¡×¤È¡¢8·î14Æü¤Î¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀï¡Ê¥¿¥Þ¥¹¥¿ÃÞ¸å¡Ë°ÊÍè¤Î2·³ÀïÅÐÈÄ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Ç¡¢2022Ç¯¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ºÇÂ®160¥¥í±¦ÏÓ¡£23Ç¯5·î¤Ë±¦ÉªÆâÂ¦Â¦Éûð×ÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËºÆ·ú½Ñ¡ÊÄÌ¾Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¡Ë¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢Ä¹¤¤¥ê¥Ï¥Ó¥êÀ¸³è¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£º£µ¨¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë7»î¹ç½Ð¾ì¤·¡¢ËÉ¸æÎ¨2¡¦57¤ò»Ä¤¹¡£
¡¡»ÙÇÛ²¼Æþ¤ê¤Ø¤Î»×¤¤¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£7·î25Æü¤Ë¤Ï¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿1·³Á´ÂÎÎý½¬¤Ë»²²Ã¤·¡¢¥·¡¼¥ÈÂÇ·â¤ËÅÐÈÄ¡£¡ÖÈó¾ï¤Ëµ®½Å¤Êµ¡²ñ¤À¤Ã¤¿¡£ÍèÇ¯¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤«¤é»ÙÇÛ²¼¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£
¡¡º£¸å¤Ï2·³¤ÇÅÐÈÄ¤ò½Å¤Í¤ëÍ½Äê¡£Æüº¢¤ÎÎý½¬¤«¤é¤µ¤é¤ËÂçÉñÂæ¤ò¸«¿ø¤¨¤Æ¿Ê¤à³Ð¸ç¤À¡£
¡ÊÉÍ¸ýÌ¯²Ú¡Ë