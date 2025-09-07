ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > JR久大線杉河内駅でゆふいんの森号の車両点検 ダイヤに乱れ（9月7日… JR久大線杉河内駅でゆふいんの森号の車両点検 ダイヤに乱れ（9月7日午後4時44分ごろ発生） JR久大線杉河内駅でゆふいんの森号の車両点検 ダイヤに乱れ（9月7日午後4時44分ごろ発生） 2025年9月7日 17時42分 リンクをコピーする みんなの感想は？ JR九州によると、7日午後4時44分ごろ、久大線杉河内駅で、ゆふいんの森4号（別府午後2時43分発博多行き）の車両確認を行った。この影響で同5時30分現在、同線上下線に遅れが出ている。▶JR九州・運行情報 西日本新聞 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 災害後の鉄道再開遅れは…不可欠な安全点検 福岡市城南区で携帯に滋賀県警かたり「押収したカードにあなたのものが…」 個人情報聞き出そうとする 福岡・糸島市で車に乗る男が女子高校生に「自転車見せて」と声かけ 高田2丁目付近の道路上 関連情報（BiZ PAGE＋） 横浜, 長野, マンション, 埼玉, 寺田屋, 大船, ダイス, 伊東市, 神奈川, 静岡