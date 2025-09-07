　JR九州によると、7日午後4時44分ごろ、久大線杉河内駅で、ゆふいんの森4号（別府午後2時43分発博多行き）の車両確認を行った。この影響で同5時30分現在、同線上下線に遅れが出ている。

JR九州・運行情報