7日(日)午後4時、新潟県村上市に【土砂災害警戒情報】が発表されました。昼過ぎから降り出した雨の影響で地盤が緩み、土砂災害の危険度が高まっています。



午後5時までの24時間に、村上市高根では74.0mmの大雨が降っています。崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地域にお住まいの方は、とくに警戒が必要です。自治体が発表する情報に注意をし、早めの避難を心がけてください。



このあとも新潟県内では大気の不安定な状態が続き、8日(月)明け方にかけてカミナリを伴った非常に激しい雨が降るでしょう。線状降水帯が発生し、大雨災害が発生する危険度が急激に高まる可能性もあります。



◆24時間降水量（8日(月)夕方まで）

下越 150ｍｍ

中越 100ｍｍ

上越 80ｍｍ

佐渡 120ｍｍ



線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増える恐れがあります。



新潟県内では、8日(月)朝にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。