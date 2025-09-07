悔しさを力に変えることはできるか。バレーボール男子の世界選手権（１２日開幕、フィリピン・マニラ）に向けた壮行試合が７日、千葉・ららアリーナ東京ベイで行われ、世界ランキング５位の日本は同２位のイタリアに１―３で敗戦。６日に続き黒星を喫した。

前回大会覇者のイタリアとの対戦を通じ、厳しい現実を突きつけられた。第１、２セットをあっさり落とすと、１―２で迎えた第４セットはジュースの末に３２―３４で押し切られた。世界選手権前最後の実戦を白星で飾ることはできず、主将・石川祐希（ペルージャ）は「攻撃の部分で少し苦戦してしまった。ああいった（第４セット）のような試合をとり切らないと表彰台を狙えない」と振り返った。

壮行試合は２勝２敗で幕を閉じた。「最後の２戦は負けて終わってしまった。ある意味自分たちはまだ強くないよと感じた。イタリアも今日に関してはメンバーを落としていたが、まだまだ力が出せなかったし、出してもはね返されてしまった」と冷静に分析した上で「このメンバーで（世界選手権の）予選から乗り切らなければいけない」と語気を強めた。

世界選手権の初戦は１３日で、トルコと相まみえる。目標とする表彰台に向けて「良い結果をみなさんに報告できるように頑張る」。残された期間で少しでもチームの状態を上げていきたいところだ。