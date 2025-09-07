ロッテの「オリジナルコアラのマーチ」シリーズから、サンリオの人気キャラクター「クロミ」とコラボレーションした商品が、9月8日（月）正午から9月21日（日）まで、ロッテオンラインショップ限定で発売される。数量限定。

クロミ20周年記念の「クロミ×コアラのマーチ」発売 9月8日から (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661648 (C)L/KMP

クロミの20周年を記念して、全10種類のパッケージデザインが1セットになったBOXが、2000個限定で登場する。

今コラボ限定のパッケージには、ブラックカラーのプリンセス衣装や、アメコミ風など様々なデザインに、マーチくんとクロミがそれぞれに扮したオリジナル描き起こしイラストも描かれている。

「クロミ×コアラのマーチ」 パッケージデザイン（全10種） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661648 (C)L/KMP

商品は、裏表でそれぞれ違うデザインのオリジナルBOXに入っているほか、オリジナルクリアファイルも特典でついてくる。

オリジナルBOX（表） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661648 (C)L/KMP

オリジナルBOX（裏） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661648 (C)L/KMP

さらに、自分で写真やメッセージなどを入れられる「オリジナルコアラのマーチ クロミ限定フレーム」（10箱1セット 3240円）も、2種類のデザインで同時発売される。



「オリジナルコアラのマーチ」シリーズの「クロミ×コアラのマーチ」（10箱1セット 3980円）は、9月8日（月）正午から9月21日（日）午後11時59分まで、ロッテオンラインショップで受注販売される。2000セット限定で、予定数量に達した場合は早期終了となる。価格は税込み。



(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661648 (C)L/KMP

「クロミ×コアラのマーチ」特典クリアファイルデザイン（全1種） (C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L661648 (C)L/KMP

