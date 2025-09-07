ÍµÈ¡ÖÀ¸°Õµ¤¤Ê¸ý¤ò¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡×NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡×½Ð±é¤Ç¤ÎSNS¤ÎÀ¼¤Ë³å
ÍµÈ¹°¹Ô¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡ÖÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ê¥µ¥ó¥É¥ê¡Ë¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER¡£8·î31Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥Ç¥ó¥¸¥ã¥é¥¹¡¦°ÂÅÄÏÂÇî¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é
8·î31ÆüÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ËÍµÈ¤¬½Ð±é¡£±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Ë»Å¤¨¤¿°Ë²ìÇ¦¼Ô¤ÎËöêã¡¦ÉþÉôÈ¾Â¢¤Ç¡¢°æ¾åÍ´µ®¤µ¤ó±é¤¸¤ë¾¾Ê¿Äê¿®¤«¤éÎ±¼é¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿Çò²ÏÈÍ¤Î½ÅÀÕ¤òÃ´¤¦¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£½Ð±é»þ´Ö¤ÏÌó20ÉÃ¤ÈÃ»¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÍµÈ¤¤¤ï¤¯¡¢SNS¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¤È¥µ¥ó¥É¥ê¤ÎÊüÁ÷»þ´Ö¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÎ¢¤«¤Ö¤ê¡ÊÆ±¤¸»þ´Ö¤Ë°ã¤¦¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤è¡ª À¸°Õµ¤¤Ê¸ý¤ò¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£¡Ê¶È³¦ÍÑ¸ì¤ò¡Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤È°ì³å¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¡ØV¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡Ù¤È¤«À¸°Õµ¤¤Ë¸À¤¦¤±¤É¡ØVTR¡Ù¤À¤í¡ª¤¤¤¤¤ó¤À¤èV¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¤Çµ¤¤òÎÉ¤¯¤·¤¿ÍµÈ¤Ï¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2026Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡¢2027Ç¯¤Ï¡ØµÕÂ±¤ÎËë¿Ã¡Ù¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2028Ç¯¤â¡¢¤¦¤ï¤µ¤À¤±¤É¡È¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬½Ð¤ë¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢2029Ç¯¤«2030Ç¯¡Ä¡Ä¤ª¤Í¤¬¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÉþÉôÈ¾Â¢¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÂç²Ï¥É¥é¥Þ¼ç±é¤Ø°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 20:00¡Á21:55
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Î¤¾¤¯JFNÁ´¹ñ25¶É¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÍµÈ¹°¹Ô
¡Êº¸¤«¤é¡ËÍµÈ¹°¹Ô¡¢°ÂÅÄÏÂÇî
¢¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é
8·î31ÆüÊüÁ÷¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡×¤ËÍµÈ¤¬½Ð±é¡£±é¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÁÀî²È¹¯¤Ë»Å¤¨¤¿°Ë²ìÇ¦¼Ô¤ÎËöêã¡¦ÉþÉôÈ¾Â¢¤Ç¡¢°æ¾åÍ´µ®¤µ¤ó±é¤¸¤ë¾¾Ê¿Äê¿®¤«¤éÎ±¼é¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿Çò²ÏÈÍ¤Î½ÅÀÕ¤òÃ´¤¦¿ÍÊª¤Ç¤¹¡£½Ð±é»þ´Ö¤ÏÌó20ÉÃ¤ÈÃ»¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ÍµÈ¤¤¤ï¤¯¡¢SNS¤Ç¤Ï¥É¥é¥Þ¤È¥µ¥ó¥É¥ê¤ÎÊüÁ÷»þ´Ö¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡ÖÎ¢¤«¤Ö¤ê¡ÊÆ±¤¸»þ´Ö¤Ë°ã¤¦¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¡Ë¤ÏÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ê¤ó¤À¤è¡ª À¸°Õµ¤¤Ê¸ý¤ò¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡£¡Ê¶È³¦ÍÑ¸ì¤ò¡Ë¸À¤¤¤¿¤¤¤À¤±¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤È°ì³å¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡Ö¡ØV¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤Î¡©¡Ù¤È¤«À¸°Õµ¤¤Ë¸À¤¦¤±¤É¡ØVTR¡Ù¤À¤í¡ª¤¤¤¤¤ó¤À¤èV¤Ê¤ó¤Æ¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¤Çµ¤¤òÎÉ¤¯¤·¤¿ÍµÈ¤Ï¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢2026Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡¢2027Ç¯¤Ï¡ØµÕÂ±¤ÎËë¿Ã¡Ù¤ÈÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢2028Ç¯¤â¡¢¤¦¤ï¤µ¤À¤±¤É¡È¤³¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤¬½Ð¤ë¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢2029Ç¯¤«2030Ç¯¡Ä¡Ä¤ª¤Í¤¬¤¤¤·¤Þ¤¹¡£ÉþÉôÈ¾Â¢¤Ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤ÈÂç²Ï¥É¥é¥Þ¼ç±é¤Ø°ÕÍß¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§ÍµÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER
ÊüÁ÷Æü»þ¡§Ëè½µÆüÍË 20:00¡Á21:55
ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢¡§TOKYO FM¤ò¤Î¤¾¤¯JFNÁ´¹ñ25¶É¥Í¥Ã¥È
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§ÍµÈ¹°¹Ô
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://audee.jp/program/show/27400
¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê ¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²»À¼¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª
¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê ¡ÖAuDee¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¡¼¡Ë¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë²»À¼¤âÇÛ¿®Ãæ¡ª