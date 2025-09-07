５日のフジテレビ「酒のツマミになる話」には、煌めき☆アンフォレントの鈴木Ｍｏｂ．とモデルの當間ローズが登場した。

ともにＴＶｅｒ限定で配信された新人発掘のオーディション回「ＨＡＮＡＲＥ」に出演していたメンバーで、爪痕を残して地上波に抜てき。鈴木は「住んでいる場所みんな公開している？」とテーマを投げかけ、激論となった。

ＹｏｕＴｕｂｅの生配信中に「中野区にお住みの方に朗報です」と広告が出たことで住所バレしてしまったと切り出し「スルーしてたらよかったんですけど『え？バレちゃったじゃん』って言っちゃって。しかも、それを切り抜かれて、大拡散されて、やばいやばいってなってたら、フォロワーが３０００人くらい増えたんですよ。どこまで（住んでいる場所を）言えますか？」と問いかけた。

共演者たちはまったく知られたくないと騒然。その中でローズが「僕も別角度で言いたくない」と語り出した。

ローズは「東京って区別の偏見があると思ってて、港区だったら成金。中野区だとサブカルチャーの人とか、それで判断されたくないなと思っていて。住所１つで物語が勝手に作られるから、それが嫌だと思って言ってないです」と説明。これにノブは「あるなぁ〜」とうなり、大悟も「イメージある。（住んでいる人の本当のパーソナリティと）関係ないのにな」と共感していた。

鈴木は「ＨＡＮＡＲＥ」に出演した際、「お風呂に入らなくてもニオイがしない。１週間とか入らないんですよ」と主張し、風呂キャン界隈の新星として注目を集めた。