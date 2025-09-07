明石家さんま、灼熱の万博で1万人フェス開催…爆笑・熱唱・熱狂 和田アキ子・MISIA…吉村知事も大阪名曲オンパレード【セットリスト】
お笑い芸人・明石家さんま（70）が7日、大阪・関西万博（大阪・夢洲）で野外音楽フェス『さんまPEACEFUL PARK 2025 @大阪・関西万博』を開催。気温30度超を記録する万博が、さんま＆大阪ならではの爆笑音楽ステージと化した。
【写真】阪神マジック1…道頓堀「串カツだるま」人形に変化
「大阪ウィーク〜秋〜」の一環として、世界に大阪の魅力を発信する、この日限りのスペシャルフェス。万博会場内の屋外アリーナ「Matsuri」を約1万1000人が埋め尽くし、「世界の国からこんにちは」をアレンジしたメロディーに乗せ、フロート車に乗ったさんまらがド派手に姿を見せた。音漏れを期待したファンも集った。
さんまは「こんにちはー！暑い！」と笑顔を見せながら、2025年版の「こんにちは」を繰り広げ、「阪神マジック1、まだ結果でておりません！」と盛り上げるなど、開演から「開幕宣言」まで30分以上ボケ倒し。さんまは、吉村知事を「お笑い選挙では落選」とバッサリ切って笑わせた。
音楽ステージは、笑いも交えながら、本気の熱唱。浅田美代子、MISIA、ビビアン・スー、Little Glee Monster、Rockon Social Club、和田アキ子らが次々と歌声を響かせた。
MISIAは「悲しい色やね」「大阪LOVER」などを披露。和田は『アッコにおまかせ！』生放送後に大阪まで駆けつけ、地元で「笑って許して」「あの鐘を鳴らすのはあなた」を歌い、さらにMISIAと「もう一度ふたりで歌いたい」をデュエットした。
このほか、大阪が生んだ名曲のオンパレード。吉村知事と横山英幸大阪市長は「やっぱ好きやねん」の歌唱に参加し、さんまも浅田美代子と「浪速恋しぐれ」を歌い上げた。「笑顔のまんま」、さらに新曲「さんま DE サンバ」で幕を閉じた。
■セットリスト
M00： 世界の国からこんにちは／明石家さんま、ジミー大西、岡村隆史、EXIT
M01：傷だらけの王者／海原ともこ〜MISIA、Rockon Social Club
M02：ええねん／Rockon Social Club、ジミー大西、岡村隆史、EXIT
M03：アミダばばあの唄／明石家さんま、ジミー大西、岡村隆史、EXIT
M04：赤い風船／浅田美代子
M05：雨の御堂筋／ビビアン、スー
M06：大阪ラプソディー／海原やすよともこ
M07：やっぱ好きやねん／Rockon Social Club
M08：大阪で生まれた女／次長課長・河本準一
M09：浪速恋しぐれ／明石家さんま、浅田美代子
M10：悲しい色やね／MISIA
M11：大阪LOVER／MISIA、Little Glee Monster
M12：世界はあなたに笑いかけている／Little Glee Monster
M13：笑って許して／和田アキ子
M14：あの鐘を鳴らすのはあなた／和田アキ子
M15：もう一度ふたりで歌いたい／MISIA〜和田アキ子
M16：アイノカタチ／MISIA
M17：笑顔のまんま／明石家さんま、浅田美代子、MISIA、ジミー大西、岡村隆史、海原ともこ、次長課長、EXIT、ビビアン・スー、Little Glee Monster、Rockon Social Club
M18：さんま DE サンバ／同上
■出演
明石家さんま、浅田美代子、MISIA
ジミー大西、ナインティナイン・岡村隆史、海原やすよ ともこ、次長課長、EXIT
ビビアン・スー、Little Glee Monster、Rockon Social Club
和田アキ子
ほか
【写真】阪神マジック1…道頓堀「串カツだるま」人形に変化
「大阪ウィーク〜秋〜」の一環として、世界に大阪の魅力を発信する、この日限りのスペシャルフェス。万博会場内の屋外アリーナ「Matsuri」を約1万1000人が埋め尽くし、「世界の国からこんにちは」をアレンジしたメロディーに乗せ、フロート車に乗ったさんまらがド派手に姿を見せた。音漏れを期待したファンも集った。
音楽ステージは、笑いも交えながら、本気の熱唱。浅田美代子、MISIA、ビビアン・スー、Little Glee Monster、Rockon Social Club、和田アキ子らが次々と歌声を響かせた。
MISIAは「悲しい色やね」「大阪LOVER」などを披露。和田は『アッコにおまかせ！』生放送後に大阪まで駆けつけ、地元で「笑って許して」「あの鐘を鳴らすのはあなた」を歌い、さらにMISIAと「もう一度ふたりで歌いたい」をデュエットした。
このほか、大阪が生んだ名曲のオンパレード。吉村知事と横山英幸大阪市長は「やっぱ好きやねん」の歌唱に参加し、さんまも浅田美代子と「浪速恋しぐれ」を歌い上げた。「笑顔のまんま」、さらに新曲「さんま DE サンバ」で幕を閉じた。
■セットリスト
M00： 世界の国からこんにちは／明石家さんま、ジミー大西、岡村隆史、EXIT
M01：傷だらけの王者／海原ともこ〜MISIA、Rockon Social Club
M02：ええねん／Rockon Social Club、ジミー大西、岡村隆史、EXIT
M03：アミダばばあの唄／明石家さんま、ジミー大西、岡村隆史、EXIT
M04：赤い風船／浅田美代子
M05：雨の御堂筋／ビビアン、スー
M06：大阪ラプソディー／海原やすよともこ
M07：やっぱ好きやねん／Rockon Social Club
M08：大阪で生まれた女／次長課長・河本準一
M09：浪速恋しぐれ／明石家さんま、浅田美代子
M10：悲しい色やね／MISIA
M11：大阪LOVER／MISIA、Little Glee Monster
M12：世界はあなたに笑いかけている／Little Glee Monster
M13：笑って許して／和田アキ子
M14：あの鐘を鳴らすのはあなた／和田アキ子
M15：もう一度ふたりで歌いたい／MISIA〜和田アキ子
M16：アイノカタチ／MISIA
M17：笑顔のまんま／明石家さんま、浅田美代子、MISIA、ジミー大西、岡村隆史、海原ともこ、次長課長、EXIT、ビビアン・スー、Little Glee Monster、Rockon Social Club
M18：さんま DE サンバ／同上
■出演
明石家さんま、浅田美代子、MISIA
ジミー大西、ナインティナイン・岡村隆史、海原やすよ ともこ、次長課長、EXIT
ビビアン・スー、Little Glee Monster、Rockon Social Club
和田アキ子
ほか