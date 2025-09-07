シャトレーゼの″福箱″、9月のラインアップは？初秋にうれしいスイーツ入り。

さまざまなスイーツがセットに

「9月の福箱」も、先月までと同様"お菓子セット"と"アイス・冷食セット"の2種類が登場。まだまだ暑い日にも嬉しいラインアップになっています。

アイス・冷食セット

定番のチョコバッキーや、ほっと一息つきたくなるような和菓子が入っています。

＜詰め合わせ内容＞

●糖質70%カットのアイス 京都宇治抹茶orマダガスカルバニラ（どちらか1種／4個入）...1袋

●チョコバッキー バニラ（6本入）...1袋

●ピュルテ とちおとめ苺or濃い宇治抹茶orマダガスカルバニラ（いずれか1種／4本入）...1袋

●和菓子アイス たい焼き最中 しっぽまであん バニラor黒ごまor焼き芋（いずれか1種／各4個入）

●【HOTE MADE】福味鶏のバターチキンカレー...1個

●そのまま焼くだけピザ 照り焼きマヨチキンまたはマルゲリータ...1袋

●自家炊き餡ひとくちかりんとう饅頭（4個入）...1袋

7種24個入りで4128円（送料込み）です。

お菓子セット

お菓子セットの福箱には、秋らしいお菓子がたっぷり入っています。

＜詰め合わせ内容＞

●フルーツのジュレ オレンジor巨峰orシャインマスカットor白桃orグレープフルーツorマンゴーor苺（いずれか3種／各種1個）...3個

●揚げ餅 塩 小袋or揚げ餅 焼きとうもろこし 小袋or甲州揚げ（いずれか2種／各種1袋）...2袋

●ショコラケーキ イタリア栗...2個

●ショコラケーキ 鳴門金時...2個

●ベイクドチーズタルト...2個

●梨恵夢 さつまいもorバター（いずれか1種）...2個

●茨城県産和栗どらやき...2個

●北海道産大納言どらやき...2個

●なんばんゴールドスイートポテトパイ...2個

●かりんとう饅頭...2個

13種21個入りで価格は3533円（送料込み）です。

注文受付期間は、いずれも25年9月30日まで。配達可能期間は10月5日までです。

「9月の福箱」は数量限定のため、なくなり次第終了します。

※価格はすべて税込です。

※画像は公式サイトより。

東京バーゲンマニア編集部