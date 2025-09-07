シャトレーゼの″福箱″、9月のラインアップは？初秋にうれしいスイーツ入り。
さまざまなスイーツがセットに
「9月の福箱」も、先月までと同様"お菓子セット"と"アイス・冷食セット"の2種類が登場。まだまだ暑い日にも嬉しいラインアップになっています。
アイス・冷食セット
定番のチョコバッキーや、ほっと一息つきたくなるような和菓子が入っています。
＜詰め合わせ内容＞
●糖質70%カットのアイス 京都宇治抹茶orマダガスカルバニラ（どちらか1種／4個入）...1袋
●チョコバッキー バニラ（6本入）...1袋
●ピュルテ とちおとめ苺or濃い宇治抹茶orマダガスカルバニラ（いずれか1種／4本入）...1袋
●和菓子アイス たい焼き最中 しっぽまであん バニラor黒ごまor焼き芋（いずれか1種／各4個入）
●【HOTE MADE】福味鶏のバターチキンカレー...1個
●そのまま焼くだけピザ 照り焼きマヨチキンまたはマルゲリータ...1袋
●自家炊き餡ひとくちかりんとう饅頭（4個入）...1袋
7種24個入りで4128円（送料込み）です。
お菓子セット
お菓子セットの福箱には、秋らしいお菓子がたっぷり入っています。
＜詰め合わせ内容＞
●フルーツのジュレ オレンジor巨峰orシャインマスカットor白桃orグレープフルーツorマンゴーor苺（いずれか3種／各種1個）...3個
●揚げ餅 塩 小袋or揚げ餅 焼きとうもろこし 小袋or甲州揚げ（いずれか2種／各種1袋）...2袋
●ショコラケーキ イタリア栗...2個
●ショコラケーキ 鳴門金時...2個
●ベイクドチーズタルト...2個
●梨恵夢 さつまいもorバター（いずれか1種）...2個
●茨城県産和栗どらやき...2個
●北海道産大納言どらやき...2個
●なんばんゴールドスイートポテトパイ...2個
●かりんとう饅頭...2個
13種21個入りで価格は3533円（送料込み）です。
注文受付期間は、いずれも25年9月30日まで。配達可能期間は10月5日までです。
ログインして商品を購入すると、カシポポイント3倍の特典が付きます。
「9月の福箱」は数量限定のため、なくなり次第終了します。
※価格はすべて税込です。
※画像は公式サイトより。
東京バーゲンマニア編集部