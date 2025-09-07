＜土井コマキのアジア音楽探訪 Vol.18＞

韓国の仁川で2025年6月21日・22日の2日間にわたり開催された『Asian Pop Festival 2025』（以下『APF』）についての後編です。

日本のアーティストの出演が昨年よりも多かった今年の『APF』ですが、10年ぶりの韓国での演奏になったのがEGO-WRAPPIN'。獣のような中納良恵の歌声は、やはり本能にダイレクトに訴えるのだと感じました。エゴならではのスカバイブスというか、大阪バイブスは、本当にどこでも人を惹きつけますよね。「CITY STAGE」のホール内は自由に踊る人たちで溢れていました。そうそう、ラインナップの妙のお話を前回（※1）も書きましたが、この日、野外の「PARADISE STAGE」にトップバッターで登場したのが、Kingston Rudieskaという韓国のスカバンド。このバンドは、EGO-WRAPPIN'と同じくやはりジャマイカの伝説のThe Skatalitesに影響を受けていて、韓国のスカシーンの立役者なんだとか。そんなバンドとEGO-WRAPPIN'が同じ日に出演するという、フェス主催者の思いが窺えます。

韓国のエレクトリック・ダンスミュージックのアーティスト／DJ／リミキサーのKIRARAと日本のtofubeatsが、CLUB CHROMAを利用した「CHROMA STAGE」に続けて登場したのも、ナイスでした。KIRARAはDJセットでのパフォーマンスなのですが、盛り上げ方が鮮やかで、私もまんまと踊らされてしまいました。クラブの映像、照明、音響、フロアとの距離感、集まる人たちの好み、全てを理解した上でのパフォーマンス。まさに、指先ひとつで操られる気持ちよさを体感しました。m-floのリミックス企画に参加しているとのことで、“今からやるけど再生回数稼ぎたいからストリーミングでも聴いて”と言ってました。かわいい。去年も出演していたのですが、会場で大学生グループにお目当てのアーティストを質問してみたら、KIRARAの名前が挙がっていて、ロックフェスでDJをピックアップするんだと意外だったのですが、今年観てみて納得でした。楽しかった！

観れたら嬉しいな～と思っていたコラボレーションが叶ったのが、台湾のEnno Chengのステージへの韓国のイ・ランのゲスト出演です。2人は台湾の音楽アワードでコラボ曲を演奏していたので、もしかしたら今回実現するのでは？ と思っていたら、やはり！ 言葉をちゃんと伝えたいというEnno ChengのMCの通訳もして、本当にこの2人は願いや表現者としての信念が重なり合っているのだなと、国を超えて共感できることに心打たれました。コラボ曲「𥶡𥶡仔來到祁的面前」とEnno Chengの「千千萬萬」を2人で歌唱。フロアはお客さんの掲げたスマホライトが右左に揺れて、曲のテーマの通りに無数の星が会場を埋め尽くし、会場が一つになりました。さらに、アウトロのイ・ランによるポエトリーリーディングによって、その感動の余韻が深く残りました。

日本のアーティスト同士のコラボも観れました。早口言葉が全面的に歌詞に取り入れられたMONO NO AWARE「かむかもしかもにどもかも！」 のハク。によるカバー動画が海外でもバズったのですが、まさかの韓国でコラボが観れました。しかも倍速で！ 野外ステージでのMONO NO AWAREに、ハク。ボーカルのあいさんが乗っかる形だったのですが、めっちゃ元気で飛び出すようなパフォーマンスで、全く噛まず歌い上げて、会場は倍速でヒートアップしました。

初日のトリは、日本でも人気のあるロックバンド・SE SO NEONを韓国で見れたのも感激。ファン・ソユンさんのボーカルは繊細さもありながら強くて心を揺さぶるし、ギタープレイも圧巻でカリスマってこういう人のことを言うのだなと、改めて衝撃を受けました。飾らずダイナミックで素晴らしかったです。8月15日にはついに1stフルアルバム『NOW』がリリースされましたし、11月には来日も決まってますよ。ロックバンドが好きなら老若男女、誰が観ても心鷲掴みにされると思います。ギター始めたくなっちゃう。見逃せません。

初日、野外の「PARADISE STAGE」のトリだったSilica Gelも、1曲目から大合唱。鍵盤ボーカルの4人編成で、ギターもボーカルを取ります。2人の歌声が対照的で魅力があります。メロディはフレンドリーで、音は鋭く熱い。K-ROCKシーンという表現があっているか分かりませんが、韓国インディロック勢が熱いなと改めて思いました。話は少しずれますが、今年の『FUJIROCK FESTIVAL'25』の盛り上がりを見ても、それは感じられるのではないでしょうか。「GREEN STAGE」にHYUKOH（台湾のSunset Rollercoaster（落日飛車）とのユニット・AAAで出演）、「WHITE STAGE」にSilica Gel、Balming Tigerが出演し、それぞれ集客もすごかったし、めちゃくちゃ盛り上がっていました。

そんなわけで2年目の『Asian Pop Festival』は、韓国の音楽シーンがどれだけ豊かなのか思い知らされましたし、3年目に向けて、期待が膨らむフェスでした。そして韓国の音楽ファンって本当に乗せられ上手！ どこまでも盛り上がっちゃう人たちなんですよね。今年私が観た中で一番びっくりしたのは、タイのmindfreakkk。彼女自身のハッピーオーラもすごくて、客席に降りてきて大団円になってました。とても心地よいシンセポップだと思っていたので、あの大騒ぎは全く想像していませんでした。幸せ倍増でした。なので、日本のアーティストを『APF』で観るのもおすすめです。日本で観ているのと、また違う盛り上がり方で楽しめるかもしれません。実際、去年よりも、日本からのお客さんが増えていたように感じました。

あと、『APF』は何度も言いますが、環境がとても良いので、日本の『SUMMER SONIC』に行くみたいに、おしゃれが楽しめます。去年よりも、さらにかわいいスカーフ族が増えていました。オフィシャルのグッズもかわくて、売り切れ続出。タトゥーシールを買ってすぐに貼ることができるので、男子も女子も貼り合いっこしていて、キュートでした。遊びに来たら、ぜひトライしてほしいです。『Asian Pop Festival 2026』は2026年5月30日、31日に開催。みんなで行きましょう！

