9月8日（月）夜9時 日本テレビ系で放送の「しゃべくり007」には山田裕貴が登場！

山田が俳優を目指すターニングポイントとなった高校時代も振り返る。「あだ名はプリンス」「文化祭で戦隊モノのブルー」など、友人達に囲まれた青春の素顔が明らかに。高校時代の秘蔵映像には、山田は「本当に出したくない映像」と思わず赤面！

同級生も続々スタジオに登場し、当時の思い出に大盛り上がり。さらに「50音で一発ギャグ」を作っていたというエピソードから、山田は「今日は何もかも捨てよう！俳優だとか関係ない！」と捨て身のギャグを連続披露!?

■元プロ野球選手の父・山田和利さんとの思い出

番組では、中日ドラゴンズと広島東洋カープで活躍した元プロ野球選手の父・山田和利さんとの思い出も語る。山田は、和利さんについて「印象に残っているのは、二軍のオールスター戦で桑田真澄さんから2打席連続でホームラン打った」と活躍を思い返す。

自身も中学生までは野球少年で、全国出場レベルの野球クラブに所属していたという山田。「お父さんからのアドバイスは？」という質問に、山田は「プロ野球選手はアマチュアに教えちゃいけないという（ルールが当時あり）、それを息子にも守っていたらしくて…」と、野球の指導を通じた交流はあまりなかった様子。そんな少年時代の山田が、野球の試合で大活躍！その帰り道、和利さんが言った言葉とは？

■下積み時代の恩人登場！当時を思い出し思わず涙

下積み時代のエピソードも。俳優になるための養成所で、山田は裏方やアルバイトの日々。顔もほとんど映らないエキストラからアピールを重ねて少しずつ出番が増えていき、ついに戦隊シリーズへ大抜擢！

デビュー時には「名倉（潤）さんのお子さんが僕の（戦隊シリーズ）ことを見てて」「めちゃくちゃ嬉しかったんですよ！」「（名倉の）家に行きました。衣装を着て」とネプチューン3人との思い出話も飛び出す。

そして、山田が俳優養成所時代に出会った「人生最大の恩人」と13年ぶりに再会！現在の活躍にエールを贈る手紙をもらい、山田は「僕の中で、めちゃくちゃ大きな存在」と思わず涙…。