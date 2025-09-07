ゲーム感覚の「ログインボーナス式ダイエット」が話題　痩せて貯金もできる！？

ゲームの「ログインボーナス」といえば、毎日ログインすることで少しずつ報酬がもらえる仕組み。そんな発想を現実の生活に取り入れ、貯金しながらダイエットに活用しているというライフハック技がXで注目を集めています。

使用するのは100円ショップで購入可能な「ポケット付きカレンダー」。一日ごとのポケットにあらかじめ硬貨を入れておき、運動を行ったら取り出すという、いわゆる自分へのご褒美。確かにこれはモチベーション維持に一役買ってくれそう！

■ ゲームの発想を現実に！「ログインボーナス式ダイエット」

投稿したのは、現在4か月になるお子さんを育児中の「もん」さん。

もともとダイエットカレンダーとして購入したものでしたが、直近まで妊娠中につき活用できず。その後、産後にお子さんの薬の飲み忘れ防止として一時的に活用され、役目を終えたタイミングで再びダイエット目的として用いられることになりました。

■ 家族の声かけがやる気に 見える化で続けられる習慣づくり

もんさんはこれまでアプリ管理やジム通いを行ってきたものの、いずれも継続に至らず。比べてこのカレンダー活用法は「見える化」できるのが良く、夫からも「今日まだやってないよ」などと声をかけてもらえるとのこと。

家族の目があるのも、やる気のキープに繋がっているようです。

■ 平日100円、休日はボーナス！ユニークな貯金ルール

毎日課したメニューはスクワット50回、肩甲骨回し50回、腰のひねり運動100回を朝晩1セットずつとなかなかハードですが、これをこなせばコインをゲットして貯金箱へ……と、ルールはいたってシンプル。

平日は100円、土日祝は＋100円、さらに5の倍数の日は＋100円と「ボーナスデー」が設定されているのもポイントです。

■ 1.6kgの減量に成功 最終目標は家族旅行

取り組みは8月半ばから始め、現在までに約1.6kgの減量に成功するなどさっそく成果も現れているもよう。「痩せて貯金もできる、一挙両得です！」と語り、最終的には貯めたお金で家族旅行を計画しているとのことでした。

運動を習慣化するのは難しいものですが、ちょっとした仕掛けで日々の努力が“見える”ようになると、不思議と頑張れるもの。

ダイエットと貯金、さらに家族旅行まで繋がるこの方法、まさにログインボーナスのように小さな積み重ねが大きな喜びに変わっていきそうです。

＜記事化協力＞

もんさん（@mom37_baby）

（山口弘剛）

