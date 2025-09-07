流れるそうめん、回る楽しさ、どこでも涼感【竹取】のそうめん流し器がAmazonに登場中‼
場所を選ばず、盛り上がる夏の主役【竹取】のそうめん流し器がAmazonに登場!
竹取の流しそうめん器は、ホームパーティの盛り上げ役として活躍する夏の定番アイテム。取り分け用のカップなども付属しており、このセットだけで早速流しそうめんを楽しめる。
スイッチを入れると容器内の水がくるくると回り、そうめんが涼やかに流れ出す。
電池式のコードレス設計により、屋内外を問わず好きな場所で楽しめるのが魅力。
家族や友人と囲む食卓に、ひと味違う演出を加えたいときにぴったりの一台。
