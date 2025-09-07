ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】石破総理が「自民党総裁」を辞任する意向を発表 総裁選の“… 【速報】石破総理が「自民党総裁」を辞任する意向を発表 総裁選の“前倒しでの実施”を森山幹事長に伝える 【速報】石破総理が「自民党総裁」を辞任する意向を発表 総裁選の“前倒しでの実施”を森山幹事長に伝える 2025年9月7日 18時4分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 石破総理は午後6時からの臨時の記者会見で、「自由民主党総裁の職を辞することとした」と発表しました。その上で、総裁選を前倒しで実施するよう森山幹事長に伝えたと明らかにしました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト “ポカリ”と“アクエリ” 実は飲むべき時が違った！ “何となく”で選んでいませんか？効果的な飲み分けを解説【Nスタ解説】 「50ccって便利だったので残念」ガソリン原付バイク2か月後に新車の生産終了へ 販売店から切実な声「売り上げに直結する重要な問題」 女性に言ってはいけない『たちつてと』子育てママ就業率9割の時代「ママの笑顔は家族の笑顔」パパスキルUP講座 新潟市 関連情報（BiZ PAGE＋） 鎌倉, 葬儀, 埼玉, 置床工事, 上田, 工場, イベント, 墓, 慰霊祭, 介護タクシー