石破総理は午後6時からの臨時の記者会見で、「自由民主党総裁の職を辞することとした」と発表しました。

その上で、総裁選を前倒しで実施するよう森山幹事長に伝えたと明らかにしました。