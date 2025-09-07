映画「シン・ゴジラ」をモデルとして等身大で再現したゴジラ＝兵庫県淡路市のニジゲンノモリ

兵庫県淡路市のテーマパーク「ニジゲンノモリ」で、巨大なゴジラを体感できるアトラクションがインバウンド（訪日客）で盛況だ。近年、ゴジラ映画のヒットが続き、日本が誇る巨大怪獣の認知度は世界的に高まっている。ゴジラワールドを五感で楽しみたい海外ファンの欲求を満たしているようだ。（共同通信＝山下修）

アトラクションの名称は「ゴジラ迎撃作戦」。上陸した全長約120メートルのゴジラが一時的に活動を停止しているとの想定で、参加者は体内に潜入して監視したり、飛散した細胞を専用の銃で攻撃したりする。鋭い牙をむき出しにして大口を開けたゴジラは、リアルな造りで迫力満点だ。

映画撮影に使われたゴジラスーツや、ジオラマなどを展示する「ゴジラミュージアム」や、怪獣をイメージした料理を提供するレストランも併設。世界観を満喫できるつくりとなっている。

「実物大のゴジラを常設しているのは世界でここだけです。本物が目の前にいるような感覚を味わえます」と語るのは、運営する総合人材サービス、パソナグループの広報担当染木真晃さん。

テーマパークの来場者のうち外国人は約1割で、中でもゴジラは米国人に圧倒的な人気を誇るという。ハリウッド版の映画「ゴジラ×コング 新たなる帝国」（2024年公開）がメガヒットを記録し、東宝製作の映画「ゴジラ−1.0」（2023年公開）は米アカデミー賞視覚効果賞を受賞。人気に拍車がかかった。

ゴジラを目的に来日する熱心なファンもいて、買い込んだキャラクターグッズをキャリーケースいっぱいに詰め込んで帰国する客も少なくないという。

ニジゲンノモリは2017年に開業。兵庫県が県立淡路島公園の整備事業として事業者を募り、パソナグループが企画した。ゴジラをはじめ、日本のアニメや漫画、ゲームとコラボしたアトラクションを常設している。

染木さんは「世界に誇れる日本文化をそろえているので、世界中の人々にぜひ淡路島に来てもらいたい」と話している。

ニジゲンノモリ

明石海峡大橋に近い兵庫県立淡路島公園内にある2次元コンテンツの体験型テーマパーク。「ゴジラ」「鬼滅の刃」「クレヨンしんちゃん」「NARUTO」「ドラゴンクエスト」「モンスターハンター」の6アトラクションを常設するほか、期間限定のイベントや企画も随時開催している。入園料は無料でアトラクションごとに料金を支払う。

映画の撮影で実際に使われたゴジラスーツなどが並ぶジオラマ＝兵庫県淡路市のニジゲンノモリ

東宝の人気怪獣モスラをイメージした「モスラホワイトカレー」の見本＝兵庫県淡路市のニジゲンノモリ

怪獣のフィギュアなどがずらりと並ぶグッズショップ＝兵庫県淡路市のニジゲンノモリ