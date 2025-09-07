訪日客に人気のゴジラ、ゲイゲキにGO 兵庫・淡路「ニジゲンノモリ」
兵庫県淡路市のテーマパーク「ニジゲンノモリ」で、巨大なゴジラを体感できるアトラクションがインバウンド（訪日客）で盛況だ。近年、ゴジラ映画のヒットが続き、日本が誇る巨大怪獣の認知度は世界的に高まっている。ゴジラワールドを五感で楽しみたい海外ファンの欲求を満たしているようだ。（共同通信＝山下修）
アトラクションの名称は「ゴジラ迎撃作戦」。上陸した全長約120メートルのゴジラが一時的に活動を停止しているとの想定で、参加者は体内に潜入して監視したり、飛散した細胞を専用の銃で攻撃したりする。鋭い牙をむき出しにして大口を開けたゴジラは、リアルな造りで迫力満点だ。
映画撮影に使われたゴジラスーツや、ジオラマなどを展示する「ゴジラミュージアム」や、怪獣をイメージした料理を提供するレストランも併設。世界観を満喫できるつくりとなっている。
「実物大のゴジラを常設しているのは世界でここだけです。本物が目の前にいるような感覚を味わえます」と語るのは、運営する総合人材サービス、パソナグループの広報担当染木真晃さん。
テーマパークの来場者のうち外国人は約1割で、中でもゴジラは米国人に圧倒的な人気を誇るという。ハリウッド版の映画「ゴジラ×コング 新たなる帝国」（2024年公開）がメガヒットを記録し、東宝製作の映画「ゴジラ−1.0」（2023年公開）は米アカデミー賞視覚効果賞を受賞。人気に拍車がかかった。
ゴジラを目的に来日する熱心なファンもいて、買い込んだキャラクターグッズをキャリーケースいっぱいに詰め込んで帰国する客も少なくないという。
ニジゲンノモリは2017年に開業。兵庫県が県立淡路島公園の整備事業として事業者を募り、パソナグループが企画した。ゴジラをはじめ、日本のアニメや漫画、ゲームとコラボしたアトラクションを常設している。
染木さんは「世界に誇れる日本文化をそろえているので、世界中の人々にぜひ淡路島に来てもらいたい」と話している。
ニジゲンノモリ
明石海峡大橋に近い兵庫県立淡路島公園内にある2次元コンテンツの体験型テーマパーク。「ゴジラ」「鬼滅の刃」「クレヨンしんちゃん」「NARUTO」「ドラゴンクエスト」「モンスターハンター」の6アトラクションを常設するほか、期間限定のイベントや企画も随時開催している。入園料は無料でアトラクションごとに料金を支払う。