岐阜競輪の開設76周年記念「長良川鵜飼カップ（G3）」は7日、第12Rで決勝戦が行われ清水裕友（30＝山口・105期）がホームカマシの犬伏湧也をゴール前でちょい差し。今年4月6日の高知75周年記念以来、通算14度目のG3優勝を飾った。2着は犬伏、3着には志智俊夫が入った。

若干のスタートけん制が入り、清水が前へ。犬伏―清水―菅田壱道―村田雅一―嘉永泰斗―中村圭志―園田匠―纐纈洸翔―志智で周回。纐纈が赤板で前を抑えると村田、菅田が切り替え、中団に九州勢。8番手に下げた犬伏は打鐘4コーナーの山おろしを使って全速カマシ。抜群のスピードで纐纈を叩き切ると、最後は中四国SSコンビの一騎打ち。ゴール寸前で差した清水が今年2度目、通算14回目のG3優勝を飾った。

「初日は犬伏君にギャフンと言わされたけど味方だと頼もしい。カマせば決まると思ったし、最後の踏み直しもすごかった。自分は何もしていない」と盟友であり、ライバルでもある犬伏の走りを大絶賛。その上で現状の自分を語り出す。

「グランプリ賞金を気にするような順位じゃない。SSをキープするには、G1優勝するしか無理だと思っている。自力でも勝ち切れるくらいの力を付けないと。もう少し煮詰めて、ここから立て直したい」

次走はG2共同通信社杯（12〜15日、福井）。「この優勝を無駄にしないように」と決意を固めて岐阜バンクを後にした。

◇清水 裕友（しみず・ひろと）1994年（平6）11月9日生まれ。山口県出身の30歳。105期生。通算848走273勝37V。2020年2月11日の全日本選抜（豊橋）でG1初制覇。G2は3度、G3は14度優勝。師匠は国村洋（80期）。1メートル68、82キロ。血液型A。