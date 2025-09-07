48歳・鈴木紗理奈、ミニスカウエアで金田久美子と2ショット「ミニスカ履けるのもこの年になったらゴルフ場だけ!!」 おそろコーデで“輝く美脚”披露
タレントの鈴木紗理奈（48）が7日、自身のインスタグラムを更新。ミニスカの“おそろい”ゴルフウェア姿で、女子プロゴルファーの“キンクミ”こと金田久美子（36）との2ショットを披露した。
【写真】鈴木紗理奈＆金田久美子がミニスカウエアで2ショット
「くみとマークでおそろコーデ」と紹介し、2ショットをアップ。2人そろって膝上丈のミニスカートを着こなし、スラリとした美脚をのぞかせている。
「おそろコーデできるのも、ミニスカ履けるのもこの年になったらゴルフ場だけ!!」だという鈴木は、「ゴルフをやり始めた頃はそんな短いスカート履けるかいな!!とミニスカに抵抗あってロングパンツ一択やったけど、不思議なもんで全く抵抗がなくなる なぜ。（この感覚ゴルフやる人ならわかってくれるはず笑）」と心境を明かし、「年上のお姉様もおばあちゃまもミニスカ履いてファッションを楽しんでるゴルフ場はなーんかピースな世界で好き」とつづった。
この投稿にファンからは「プロポーション抜群」「魅力的で見惚れちゃいました」「お二人のミニスカが眩しいですわッ」などのコメントが寄せられている。
