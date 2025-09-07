歌手の大黒摩季さんが、自身のインスタグラムを更新。弟の大黒礼騎さんが死去したことを発表しました。大黒礼騎さんは9月6日午前2時31分に天国へ旅立ったとのことです。

【写真を見る】【 大黒摩季 】 弟・礼騎さんの急逝を報告 「父母の待つ天国へと旅立ちました」「最早、この虚無に声も出ない想い」

大黒さんは「どうして」と題して、「どうして私から大切な者を奪うのか どうして私が代わってやれないのか」などと長文の投稿で、「昨日9/6のam2:31 愛弟の礼騎が父母の待つ天国へと旅立ちました」と明かしました。







礼騎さんは、8月30日に札幌hitaruでの大黒さんのライブに家族で訪れ、「いつになく喜び楽しみ珍しく丸ごと褒めてくれた」とのこと。翌日は両親のお墓参りを一緒にし、娘たちや妻と空港まで大黒さんを見送ったそうです。

しかし、それから3日と経たない9月3日の夕方、再び脳出血で救急搬送されました。礼騎さんは2021年に「椎骨動脈乖離」で死の淵をさまよったものの、奇跡的に生還。リハビリに励み、回復していたといいます。

今回は「右被殻出血により脳の中心部の動脈から出血し、脳幹までも損傷した」と大黒さんは説明。搬送時には既に瞳孔反射もなく、全身の機能も低下していたが、心臓だけは強く心拍を保っていたそうです。

「だからあらゆる延命治療を施し生命を維持できたなら二度目の奇跡を信じまた一歩ずつ治療してゆこうと」と家族や近しい仲間たちとエネルギーを注ぎ続けたものの、「最後の山を越えようという昨日の未明、その心臓は力尽きあっという間にリズムを無くし父母のいる天に召されました」と悲痛な思いを綴っています。

「最早、この虚無に声も出ない想いではありますが」と、大黒さんは綴ると、「父が亡くなり 札幌キムラヤをどうすべきか どっちが継ぐかという時 大黒摩季を家業のために奪って恨まれて生きるくらいなら俺が継いで苦労する方がよっぽどマシだ 少しは俺に任せろ 姉ちゃんは大黒摩季を 続けてくれ」と言って、礼騎さんは家業である札幌キムラヤを継いでくれたそうです。







大黒さんは、弟さんの妻と共に「礼騎の切願でもある札幌キムラヤの2027年の100周年を念頭に、キムラヤは皆で守り抜こう、大黒摩季も命ある限りやり抜こう」と安らかな寝顔に誓ったと記しています。

葬儀については「礼騎の誇りである社葬」とし、「私に関連する芸能・音楽業界・メディア業界の皆様、ファンの皆様には謹んで来葬をご遠慮させていただきたく思います」と伝え、「大黒摩季の弟としてではなく、本人曰く貧乏籤を引き続けながらも腐らず築き上げた大黒礼騎の汚れなき生き様を札幌キムラヤ全社員とお得意様方、礼騎とご縁を繋いでくださった方々と共に讃え褒めちぎって愛溢れる中で見送りたい」という思いを表明しています。



最後に、「どうか、ひとときでも彼との思い出を振り返りこの一途な生涯を褒めてくださることが最高の冥福と思います故、献杯と共に皆様の愛を注いでやってください」と締めくくりました。

突然の訃報に、ファンからは「姉として弟さんをしっかりお見送りして下さいませ」「弟さん御逝去、心よりご冥福をお祈り申し上げます」「たくさんの人が大黒さんの気持ちに寄り添おうとしています。」「摩季姉さんいまは本当にお辛いと思いますが、色んな想いを吐き出してくださいね」などの声が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】