ひつじねいり・松村、“芸人コンサル”天野川怜子を2ヶ月調査も苦戦 粗品も独自調査で急きょ“ドーピングトーク”披露
ABEMAオリジナル番組『ドーピングトーキング』（毎週土曜 後10：00※全8回）の「#2」が6日に放送。お笑いコンビ、ひつじねいり・松村が、“芸人コンサル”天野川怜子を2ヶ月追跡した結果を明かした。
【写真】中山功太が見せた恐怖写真に驚きの表情のスタジオ
同番組は「日常では絶対に行くことがない場所」や「絶対に交わらない人」のもとへ向かい、刺激的でスリリングな体験をしてきた芸人たちが、ユーモアを交えつつ珠玉のエピソードトークを披露するトークバラエティ。本番組で披露するエピソードトークは、“ドーピングトーキングのためだけ”に用意した、すべて初おろしのトークとなる。霜降り明星・粗品が、芸人たちの刺激的な体験談に耳を傾ける。
#2では、奥田修二（ガクテンソク）、阪本（マユリカ）、中山功太、ヒコロヒー、松村ら5人が参加。番組のため得た体験談が芸人の話芸のもと語られた。
「いきなりですが、天野川怜子って知っていますか？」と切り出したのは松村。2024年にX上に突如現れ、芸人たちのネタや芸風を独自の視点で切り捨てる芸人コンサル・天野川怜子。「ツッコミとして素人」「お利口なだけ」などと過激な批評を投稿し続け、一部芸人の間で話題を呼んでいるという天野川だが、松村は「芸人がイラついているのは、本当に刺さっているから」「どうしたら東京で売れるのか、逆にコンサルしてほしい！」と調査へ乗り出したことを報告。その2ヶ月にわたる追跡記録を語った。
まずは唯一の手掛かりとなる「NSCに2025年入学予定」という投稿から、NSCに確認をとるも「生徒は一般人なので非公開」と断られ、またアカウントへのDMも無反応で頓挫。その後最終手段として自身のXで情報提供を募ると、まさかの進展が。さらにトークを聴いた粗品が「俺なりのドーピングじゃないけど…俺もこの件が好きで、独自で調べててん」と返し、急きょ“ドーピングトーク”を披露し、SNS発のミステリーは“都市伝説”説も浮かぶスタジオの大論争とともに幕を閉じた。
