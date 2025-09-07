¤æ¤Ê¤¹¤ß¥Ú¥¢¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Ç3°Ì¡¡¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¤È¤ÎÉ½¾´Âæ¤Ë´¿´î¡¢¸ÞÎØÍ½Áª¤Ø¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¡×
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕºÇ½ªÆü
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡ËÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕºÇ½ªÆü¤¬7Æü¡¢ÂçºåÉÜÀôº´Ìî»Ô¤Î´Ø¶õ¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ú¥¢¡¦¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ¹²¬Í®Æà¡¦¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤Ï¡¢126.50ÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î¹ç·×192.77ÅÀ¤Ç3°Ì¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬222.94ÅÀ¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¡£
¡¡6Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤ËÂ³¤¡¢¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤â¡È¤æ¤Ê¤¹¤ß¡É¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£200ÅÀ¤ÎÂçÂæ¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ë192.77ÅÀ¡£Ä¹²¬¤Ï¡Ö½éÀï¤Ç¤³¤ÎÆÀÅÀ¤ÏÀ®Ä¹¤·¤¿¾Ú¡×¤È½¼¼Â¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¿¹¸ý¤¬Ä¹²¬¤òÅê¤²¤ë¥¸¥ã¥ó¥×¤ÇÅ¾ÅÝ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¹¥±éµ»¤òÈäÏª¤·¤Æ´ÑµÒ¤ÎÂç´¿À¼¤òÍá¤Ó¤¿¡£¿¹¸ý¤Ï¡Ö²ÝÂê¤¬½Ð¤¿¤Î¤â¤¤¤¤¤³¤È¡£¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¼¡¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦°ì¥Ú¥¢¤Î»°±ºÍþÍè¡¦ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¤È°ì½ï¤ËÎ©¤Ã¤¿É½¾´Âæ¡£Ä¹²¬¤Ï¡Ö¹ñºÝÂç²ñ¤Ç½é¤á¤ÆÆ±¤¸É½¾´Âæ¤ËÎ©¤Æ¤Æ´ò¤·¤¯¤Æ¡£É½¾´Âæ¤Ç¤Î¥Ï¥°¤ÏÆÃÊÌ¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î½Ð¾ìÏÈ¤¬·ü¤«¤ëºÇ½ªÍ½Áª¡ÊÃæ¹ñ¡¦ËÌµþ¡Ë¤Ï19Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£Ä¹²¬¤¬¡Ö¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÄ©¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¿¹¸ý¤Ï¡Ö¤É¤³¤Î¹ñ¤Ë¾¡¤Ä¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë±éµ»¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ì¤¿¡£
