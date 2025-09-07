「コーデ迷子」の人へ！【AMERICAN HOLIC】40代店員さんに学ぶ！「ワンポイントコーデ」

なんだかコーデがイマイチ……。そう感じたら、おしゃれ店員さんの着こなしを真似してみて。今回は【AMERICAN HOLIC（アメリカンホリック）】のアラフォースタッフ@mi_ku_902.ahさんの着こなしに注目！ シャツやスカーフを腰巻きするだけでガラッと印象が変わる、マンネリ打破コーデをぜひお手本にしてみて。

シャツの腰巻きで爽やかな差し色をプラス

Tシャツ × ジーンズのシンプルコーデのマンネリを打破するなら、差し色を意識したシャツをプラスしてみて。腰に巻くだけでアクセントになってシャレ見え間違いなしかも。Tシャツのロゴやイラストとリンクするカラーを選べば、初心者さんも失敗しにくいはず。サッと羽織れて、季節の変わり目の寒暖差にも対応可能です。

スカーフのプラスワンでエレガントな大人コーデに

ワンランク上の着こなしを楽しみたいミドル世代は、大判のスカーフを腰巻きしてみて。エレガントで大人っぽいスカーフの柄がアクセントになり、一気にゴージャスな装いに。ブラックとベージュのシックな配色で統一すると、上品に見えそうです。

