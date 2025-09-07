◆バレーボール女子 世界選手権（７日、タイ・バンコク）

３位決定戦で、４大会ぶりのメダルを目指す世界ランク５位の日本は同２位のブラジルと対戦。日本は第１セット（Ｓ）は石川真佑、対角に佐藤淑乃、セッター関菜々巳、対角に和田由紀子、ミドルブロッカー（ＭＢ）島村春世、宮部藍梨、リベロは福留慧美が先発した。

日本は銅メダルを懸け、出陣したが、「ガビ」の愛称で人気の相手エース、ギマラエス、２４歳のベルグマンらの猛攻を受けた。ラリーでも世界屈指の守備力を誇るブラジルに取られ、６―１３から４連続失点。セット中盤から１９歳の秋本美空、セッター中川つかさを二枚替えで投入し、１０―２０から秋本がサービスエースを決めた。しかし、ブラジルの勢いを止められず、第１Ｓは１２―２５であっという間に先取された。

２００８年北京、１２年ロンドン五輪金で、昨夏のパリ五輪で銅メダルのブラジルとは通算４６勝９７敗。昨年のネーションズリーグ（ＮＬ）準決勝でフルセットで勝っているが、昨夏のパリ五輪、今年６〜７月のＮＬと直近では３連敗を喫している因縁の相手。日本の得点源・和田は「（準決勝にトルコに敗戦して）自信をなくすのではなく、気持ちを切り替えて、全員でメダルを目指して頑張っていきたい」と意気込んでいる。