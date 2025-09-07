ハロー！プロジェクトのアイドルグループ「Juice＝Juice」が7日、公式X（旧ツイッター）を更新。警報発令の検討を受け、この日開催が予定されている香港公演の開演時間を20分早めることを発表した。

公式Xでは「香港天文台が9月7日午後9時〜12時の間に風速8の警報を発令することを検討しているため、本日開催予定のJuice=Juice Concert 2025 Crimson＋Azure in HONG KONGを20分早い午後6時10分に開始することになりました」と発表。

続けて「ご来場の皆様には、ご注意くださいますようお願いいたします」と呼びかけ。当初の開演時間からおよそ1時間前の発表となり、「直前のご連絡となり誠に申し訳ございません」とお詫びした。

在香港日本国総領事館の公式サイトによると、香港・マカオでは、台風からの距離や風の強さに応じて、シグナル（台風警報）が発出される。シグナル8が発令された場合、公共交通機関の運転を取りやめや、商店の閉店などの対応が取られる。屋外の移動には危険が伴うため、不急の外出は控えるよう注意喚起されている。