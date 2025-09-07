◇競泳日本学生選手権最終日（2025年9月7日 東京アクアティクスセンター）

男子100メートルバタフライ決勝で、光永翔音（中大2年）が51秒71の自己ベストで優勝した。

個人種目では自身初のインカレ制覇で、男子400メートルリレー、男子400メートルメドレーリレーと合わせて3冠を達成。「（先に決勝があった男子50メートル自由形を制した）先輩の蓮沼さんが優勝して、気合が入った。ここに来るまでたくさんの人に支えられた。みんなのためにという思いで泳いだ」と笑顔で語った。

光永は午前の予選でも51秒94の自己ベストを叩き出し、全体1位で通過。決勝ではさらに0秒23もタイムを縮め、2位以下を突き放した。今大会はリレー2種目でも優勝に貢献し、100メートル自由形では世界選手権銅メダルで1学年後輩の村佐達也に敗れたものの、0秒12差の2位。世界のメダリストと渡り合うまでに成長し、「今までは前半から攻めるレースが持ち味だったが、後半の練習をしてきた」と明かした。

東京・日大豊山高時代には野球部との二刀流スイマーとしても注目を集め、2年の時には競泳で全国高校総体3冠を達成。野球では3年の時に4番・一塁として、夏の東東京大会8強進出に貢献。甲子園には届かなかったが、その後は競泳一本に専念して28年ロサンゼルス五輪を目指す大器が、いよいよその頭角を現してきた。