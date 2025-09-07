第1回「2026ミスター・ティーン・ジャパン」決定戦が7日、都内で開催され、神奈川県出身の水戸虹一輝（みと・ないき）さん（17）が初代グランプリに輝いた。

予選を勝ち上がった9人が自己PRと特技を披露した。

（1）ライアン・ジョシュア（15）「特別なステージに立たせてもらいありがとうございます、ネーティブの英語が武器なので、海外でも活躍するモデル、俳優になりたい。この大会でグランプリを取って誇りにしたい」。トロンボーン披露。

（2）水戸虹一輝（17）「夢は世界的な俳優になること。仮面ライダーに憧れて、日本だけではなく、世界の子どもにも夢を与えたるような俳優にはりたい。グランプリを取って大きな夢への第1歩にしたい」。ブレイキン披露。

（3）向田将人（むこうだ・まさと＝19）「特技はけん玉。失敗しても前向きに何度でも笑顔で挑戦します。けん玉同様、前向きにどんな役でもこなしていきたいです。片言ですがドイツ語で自己紹介します」。けん玉披露。

（4）矢野蒼空（やの・そら＝14）「笑顔を届けられる俳優になりたい。ライブ配信でコメントがゼロでも、どうしたら楽しんでいただけるかを考えて、『元気をもらえた』というコメントがうれしくて興味を持ちました。グランプリを取った自分を想像しながら取り組んできました」。バスケットボールを使ったダンス披露。

（5）梅本竜之介（うめもと・りゅうのすけ＝13）「両親は僕のやりたいことを応援してくれてプール、サッカー、ドラム、将棋をやってきました。今はバドミントンをやっていて、諦めないことを学んだ」。ロールアップドラム披露。

（6）郡司陸永（ぐんじ・りくと＝16）「世界で活躍するスーパーモデルが夢。ここに来るまでにたくさん悔しい思いをしてきたので、ここで必ずグランプリを取って、スーパーモデルへの第1歩にしたい」。ダンス披露。

（7）小西皆人（こにし・かいと＝16）「約束は絶対に果たします。夢は誰もが知る俳優になること。才能がないかもしれないけど、その差は努力で埋める覚悟があります。将来、必ず皆さんが知る俳優になります。約束します」。バスケットボール技披露。

（8）清宮歩琉斗（せいみや・あると＝18）「仮面ライダーのヒーローになりたい。ここでグランプリを取って夢の第1歩にしたい」。殺陣を披露。

（9）田浦ウィアー彰人（たのうら・うぃあー・あやと＝16）「姉のオーディションで関係者に声をかけられたのがきっかけ。人前で話すのが苦手だけど、こんなチャンスはもうないと思った。ハーフだけど英語は全く話せません。特技はスポーツ全般です」。歌を披露。

＜2026ミスター・ティーン・ジャパン＞

◆グランプリ 水戸虹一輝

◆準グランプリ 矢野蒼空

◆特別賞 田浦ウィアー彰人

◆フォトジェニック賞 向田将人