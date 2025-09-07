2025Ç¯7·î¥ª¡¼¥×¥ó¡¡³ý¥öºê¤Î¡ÈÊõ¤â¤Î¡É¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÆ»¤Î±Ø ¾ÅÆî¤Á¤¬¤µ¤¡× ¿ÀÆàÀî¸©
¾ÅÆî¥µ¥¶¥ó¥Ó¡¼¥Á¶á¤¯¤ËÎ©ÃÏ¤¹¤ëÀä¹¥¤Î¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡£´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤âËüÁ´
¶âÂ°¤ÈÂç¤¤Ê¥¬¥é¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê³°´Ñ¤Ï¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ç¯´Ö¤Î°ì¼¡¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÎÌ¤ò¥¼¥í¤Ë¶á¤Å¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿·úÃÛÊªZEB¡Ê¥Í¥Ã¥È¡¦¥¼¥í¡¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¦¥Ó¥ë¡Ë¤Ë¸Â¤ê¤Ê¤¯¶á¤¤·úÃÛÊª¤È¤·¤Æ¡¢³ý¥öºê»Ô¤Ç½é¤ÎNearly ZEBÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¿·¾ÅÆî¥Ð¥¤¥Ñ¥¹³ý¥öºêIC¤«¤é¤¹¤°¡¢³¤±è¤¤¤òÁö¤ëÀä¹¥¤Î¥·¡¼¥µ¥¤¥É¥ë¡¼¥È¹ñÆ»134¹æ±è¤¤¤È¤¤¤¦¸òÄÌ»êÊØ¤Ê¾ì½ê¡£³¤¤Ë¹Ô¤¯¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¥É¥é¥¤¥Ö¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎ©¤Á´ó¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ë½µËö¤Ë¤ÏÃó¼Ö¾ì¤¬¹þ¤ß¹ç¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤Ëº®»¨¾õ¶·¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú1³¬¡Û³ý¥öºê¤ä¾ÅÆî¤Î°ïÉÊ¤¬Â·¤¦Ä¾Çä½ê¡õ¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥Ê¡¼
´ÛÆâ¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢³°´Ñ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤Ç¥â¥À¥ó¤Ê°õ¾Ý¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿ÌÚºà¤¬¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÌÚºà¤Ï¡¢³ý¥öºê»Ô¤ÈºÒ³²»þÁê¸ß±þ±ç¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¤Æ¤¤¤ëµÜ¾ë¸©Æî»°Î¦Ä®¤ÎÆî»°Î¦¿ù¡£¹ñ»ºÌÚºà¤ò»È¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¿¹ÎÓ¤Î°Ý»ý¤Ë¤â¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
1³¬ÇäÅ¹¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ï¤³¤À¤ï¤ê¤ÎÀ¸»ºË¡¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿ÃÏ¸µ¤Î½Ü¤ÎÇÀºîÊª¡¢ÃÏ¸µ¤Ëº¬ÉÕ¤¯Ï·ÊÞ¥á¡¼¥«¡¼ÌðÅç¥Ï¥à¤Î±£¤ì¤¿Ì¾ÉÊÊÛÅö¡¢ÃÏ°è¤Î¤ªÅ¹¤¬·«¤ê½Ð¤¹¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¡¢»¨²ß¤Ê¤É¡¢³ý¥öºê¤¬¸Ø¤ëÉÊ¡¹¤¬½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Î¥ë¥ë¿©Æ²
¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥Ê¡¼¤â2¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥Û¥Î¥ë¥ë¿©Æ²¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥â¥Á¥³¥Á¥¥ó¡×1100±ß¡¢¡Ö¥¢¥µ¥¤¡¼¥Ü¥¦¥ë¡×1600±ß¤Ê¤É¡¢»ÐËåÅÔ»Ô¥Û¥Î¥ë¥ë¤Î¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¼Ì¿¿¤Ï¤¤¤Á¤Ð¤ó¿Íµ¤¤Î¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥·¥å¥ê¥ó¥×¡£¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ç¥×¥ê¤Ã¤È¤·¤¿¥¨¥Ó¤¬¡¢ÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤¯¹ç¤¤¡¢¿©¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¡£ÁáÄ«¤«¤é±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢³¤ÊÕ¤Î¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Ê¤É¡¢Ä«³è¤Î¤¢¤È¤ÎÄ«¿©¤Ë¤â¤Ê¤ê¤½¤¦¡£
±Ä¶È»þ´Ö¡§8»þ¡Á18»þ30Ê¬LO
¥×¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥º¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó
¤â¤¦°ì¤Ä¤ÏÃÏ¸µ¤Î¿Íµ¤Å¹¡Ö¥×¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥º¥É¥é¥¤¥Ö¥¤¥ó¡×¡£¤³¤³¤Ç¤Ï³ý¥öºê»º¤ÎÀ¸Æý100¡ó¤ò»È¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Ï¥ó¥É¥Ç¥£¥Ã¥×¥¢¥¤¥¹¤¬Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ï¥ó¥É¥Ç¥£¥Ã¥×¥¢¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡¢Æ»¤Î±Ø¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ¡Á18»þ30Ê¬LO¡Êµ¨Àá¤Ë¤è¤ëÊÑÆ°¤¢¤ê¡Ë
¤Þ¤¿Æ»¤Î±Ø¤¬È¯¿®¤¹¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖChoice¡ª CHIGASAKI¡×¤Î°ïÉÊ¤Î¾Ò²ð¤äÈÎÇä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ»¤Î±Ø¤ÇÇã¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢Å¸¼¨¾Ò²ð¤À¤±¤Î¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¾Ò²ð¤ä¾ì½ê¤¬¤ï¤«¤ë¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ»¤Î±Ø¤òË¬¤Í¤¿¤¢¤È¡¢³ý¥öºê¤ÎÎÉ¤µ¤¬·ë¾½¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òºî¤ë¼ÂÅ¹ÊÞ¤òË¬¤Í¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ú2³¬¡ÛÃÏ¸µ¿©ºà¤ò»È¤Ã¤¿¡È³ý»º³ý¾Ã¡É¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È
2³¬¤Ï³ý¥öºê¤Î¿Íµ¤Å¹¡ÖÅÄÃæ¿å»º¤æ¤¦¤Þ¤ó´Ý¡×¡¢¡Ö³ý¥öºê¤Ê¤ó¤É¤ËÒ¾ì¡×¡¢¡Ö¥ë¡¦¥Ë¥³¡¦¥¢¡¦¥ª¡¼¥ß¥Ê¥ß¡×¤Î»ÐËåÅ¹
¡Ö¥Ë¥³¤È¥â¥¯¡×¤Î3¸®¤¬¼«Ëý¤ÎÌ£¤òÂ·¤¨¤ë¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Æ¥é¥¹ÀÊ¤Ï¥Ú¥Ã¥ÈÆ±È¼¤âOK¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæ¿å»º¤æ¤¦¤Þ¤ó´Ý
³ý¥öºê¤Îµù»Õ¤µ¤ó¤¬±Ä¤à¿Íµ¤¤Î¹â¤¤³¤Á¯ÎÁÍýÅ¹¤ÎÆ»¤Î±ØÅ¹¤Ç¡¢Ä«³Í¤ì¤Î¿·Á¯¤Êµû²ð¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µù´ü¤Ë¤Ï¾ÅÆîÌ¾Êª¤ÎÀ¸¤·¤é¤¹¤âÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ¡Á18»þ30Ê¬LO
³ý¥öºê¤Ê¤ó¤É¤ËÒ¾ì
2025Ç¯3·î¤Ë¡¢55Ç¯¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤óËë¤òÊÄ¤¸¤¿Ì¾Å¹¡Ö³ý¥öºê¤Ê¤ó¤É¤ËÒ¾ì¡×¤â¡¢Æ»¤Î±ØÅ¹¤È¤·¤ÆÉü³è¡£¤³¤Î½ÐÅ¹¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ¸µ¤«¤é´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
±Ä¶È»þ´Ö¡§11»þ¡Á18»þ30Ê¬LO
¥Ë¥³¤È¥â¥¯
Æ»¤Î±Ø¤ÈÆ±¤¸ÌøÅç¤Ë¤¢¤ë¥Õ¥ì¥ó¥Á¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥ë¡¦¥Ë¥³¡¦¥¢¡¦¥ª¡¼¥ß¥Ê¥ß¡×¤ÎÌ£¤ò¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬¡Ö¥Ë¥³¤È¥â¥¯¡×¡£¥â¥¯¤Ï¥Ï¥ï¥¤¸ì¤ÇÅç¡£Æ»¤Î±Ø¤Î½êºßÃÏ¡¦ÌøÅç¤Ë¤â¤Á¤Ê¤ó¤ÀÌ¿Ì¾¤Ç¤¹¡£Ä«Áá¤¯¤«¤é³«Å¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¤Ê¤ÉÄ«³è¸å¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¹ë²Ú¤Ê¤´Ë«Èþ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£
±Ä¶È»þ´Ö¡§8»þ¡Á18»þ30Ê¬LO
¥¥Ã¥º¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ä¾®·¿¸¤ÍÑ¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤Ê¤É¥×¥ì¥¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤â´°È÷
2³¬¤Î±ü¤Ï¤³¤É¤â¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤ÆÍ·¤Ù¤ë¥¥Ã¥º¥¹¥Ú¡¼¥¹¡£³ý¥öºê»Ô¤È»ÐËåÅÔ»Ô¥Û¥Î¥ë¥ë¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë³¤¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤³¤Á¤éÂ¦¤ÎÁë¤«¤é¤ÏÀ²¤ì¤Æ¶õµ¤¤ÎÀ¡¤ó¤ÀÆü¤Ë¤ÏÉÙ»Î»³¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¥µ¥ó¥»¥Ã¥È¤âÀä·Ê¡ª
ÍøÍÑ»þ´Ö¡§8¡Á19»þ
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§0¡Á6ºÐ
²°³°¤Î¸òÎ®¹¾ì¤Ë¤Ï¥É¥Ã¥°¥é¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢ÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤Þ¤¹¡£ÂÀö¤¤»ÜÀß¤â´°È÷¡£10Ô°Ê²¼¤Î¾®·¿¸¤ÀìÍÑ¤Ç¤¹¡£
»ÈÍÑ»þ´Ö¡§10¡Á18»þ¡Ê11¡Á2·î¤Ï¡Á17»þ¡Ë
ÃÎ¤ë¿Í¤¾ÃÎ¤ëÃÏ¸µ¤ÎÌ¾Å¹¤òÈ¯·¡¾Ò²ð¤·¤¿¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ò½ä¤ë¥Þ¥Ã¥×¤òÇÛÉÛ¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥×¥ê¡Ö¼þÍ·¼ê·Á±ï¡Ê¤¨¤Ë¤·¡Ë¡×¤ò³«È¯¤·¤¿¤ê¡Ä¡Ä¡£¡ÖÆ»¤Î±Ø ¾ÅÆî¤Á¤¬¤µ¤¡×¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤À¤±½¸µÒ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤³¤³¤òµòÅÀ¤Ë³ý¥öºê¤ËÆø¤ï¤¤¤È½Ð²ñ¤¤¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤è¤¦¤È¤¤¤¦³ý¥öºê°¦¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÆ»¤Î±Ø¤Ç¤·¤¿¡£
¢£Æ»¤Î±Ø ¾ÅÆî¤Á¤¬¤µ¤¡Ê¤ß¤Á¤Î¤¨¤ ¤·¤ç¤¦¤Ê¤ó¤Á¤¬¤µ¤¡Ë
½»½ê:¿ÀÆàÀî¸©³ý¥öºê»ÔÌøÅç1546-1
TEL¡§0467-33-6360
±Ä¶È»þ´Ö¡§Ä¾Çä½ê¡Ê1F¡Ë9¡Á18»þ¡¢°û¿©¡Ê2F¡Ë11¡Á19»þ¡Ê18»þ30Ê¬LO¡Ë
¢¨°Û¤Ê¤ëÅ¹ÊÞ¤Ïµ»öÆâ¤ËÆÃµ
ÄêµÙÆü¡§2025Ç¯11·î¤Þ¤Ç¤ÏÌµµÙ
Ãó¼Ö¾ì¡§ÉáÄÌ¼Ö160Âæ¡¢Âç·¿¼Ö28Âæ¡¢¥Ð¥¤¥¯40Âæ¡¢ÃóÎØ¾ì101Âæ
¥¢¥¯¥»¥¹¡§¼Ö ¿·¾ÅÆî¥Ð¥¤¥Ñ¥¹³ý¥öºê³¤´ßIC¤«¤é0.7Ò¡¢¸ø¶¦¸òÄÌ JR³ý¥±ºê±ØÆî¸ý¤«¤é¿ÀÆàÀîÃæ±û¸òÄÌ¡¦³ý38·ÏÅý¡ÖÌøÅç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¸ø±à¹Ô¤¡×¤Ç13Ê¬¡¢Æ»¤Î±Ø¾ÅÆî¤Á¤¬¤µ¤Á°²¼¼Ö¤¹¤°
『関東のおいしい道の駅＆SA・PA』もチェック
関東周辺の道の駅とSA・PAを徹底ガイド！話題の道の駅情報や、ご当地の絶品グルメ、詳しい施設紹介も満載です！おでかけ情報充実の『関東のおいしい道の駅＆SA・PA』は好評発売中です。
関東のSA・PAの観光情報をもっと知りたい方はこちら！
【最新版】『関東のおいしい道の駅＆SA・PA』
購入はこちらから！
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£