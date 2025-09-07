¡ÚÅ·²¦½§¡ÛÂ¢½ñ2Ëü5000ºý°Ê¾å¡ª ³«Êü´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¿Þ½ñ¥é¥¦¥ó¥¸¡ÖThe Library Lounge¡×
¿á¤È´¤±¤Î¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï°µÅÝÅª¤Ê³«Êü´¶¡ª
Åìµþ¥â¥Î¥ì¡¼¥ë±©ÅÄ¶õ¹ÁÀþ¡¦Å·²¦½§¥¢¥¤¥ë±Ø¤ÎÃæ±û¸ýÄ¾·ë¡¢¤ê¤ó¤«¤¤Àþ¤«¤é¤ÏÅÌÊâÌó5Ê¬¡£¥¢¥¯¥»¥¹ÊØÍø¤Ê¥Û¥Æ¥ë¡ÖANA¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥óÅìµþ¥Ù¥¤¡Ê¤¨¡¼¤¨¤Ì¤¨¡¼¤Û¤ê¤Ç¤¤ ¤¤¤ó¤È¤¦¤¤ç¤¦¤Ù¤¤¡Ë¡×¤Î1³¬¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¡ÖThe Library Lounge¡Ê¤¶ ¤é¤¤¤Ö¤é¤ê¡¼ ¤é¤¦¤ó¤¸¡Ë¡×¤Ï¡¢¡È¤Õ¤é¤Ã¤È¡¢¼«Ê¬»þ´Ö¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢Ã¯¤Ç¤âµ¤·Ú¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë»þ´ÖÀ©¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£
»þ´ÖÀ©¤ÎÎÁ¶â¥×¥é¥ó¤Ï3¼ïÎà¤Ç¡¢¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤È¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤¬¥Õ¥ê¡¼¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¥×¥é¥ó¡×¡Ê60Ê¬1650±ß¡¢±äÄ¹30Ê¬¤´¤È¤Ë825±ß¡£6¡Á12ºÐ¤Î¾®³ØÀ¸¤Ï60Ê¬550±ß¡¢±äÄ¹30Ê¬¤´¤È275±ß¡Ë¤È¡¢¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°û¤ßÊüÂê¤âÉÕ¤¯¡Ö¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥×¥é¥ó¡×¡Ê60Ê¬2750±ß¡¢±äÄ¹30Ê¬¤´¤È¤Ë1375±ß¡Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢1ÆüÍøÍÑ¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¥×¥é¥ó¡×¤Î¤ß¤Ç5500±ß¡Ê6¡Á12ºÐ¤Î¾®³ØÀ¸¤Ï2750±ß¡Ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÍ½Ìó¤ÏÉÔ²Ä¤Ç¤¹¡£¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹²£¤Ë¤Ï¼õÉÕ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢½é¤á¤ÆË¬¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¼õÉÕ»þ¤Ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬ÃúÇ«¤Ë´ÛÆâÀâÌÀ¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
Å·°æ¹â¤ª¤è¤½12m¤Î¿á¤È´¤±¤¬¹¤¬¤ë¥é¥¦¥ó¥¸¤Ï¡¢1³¬¤ÈÃæ2³¬¤«¤é¤Ê¤ë³«Êü´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¶õ´Ö¡£Âç¤¤ÊÁë¤«¤éº¹¤·¹þ¤à¼«Á³¸÷¡¢¿¢Êª¤ÎÎÐ¡¢¤½¤·¤ÆÅ·²¦½§±¿²Ï¤ÎÄ¯¤á¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¡¢ÅÔ²ñ¤Ë¤¤¤Ê¤¬¤éÈóÆü¾ï¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
2Ëü5000ºý°Ê¾å¤Î½ñÀÒ¤ä¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬ÀªÂ·¤¤
´ÛÆâ¤Ë¤ÏÆüËÜ¸ì¡¦±Ñ¸ì¡¦Ãæ¹ñ¸ì¤ÎÂ¢½ñ¤¬2Ëü5000ºý°Ê¾å¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ì¡²èµÊÃã¤Ë¤ÏÆþ¤ê¤Å¤é¤¤¡Ä¡Ä¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿½÷À¤«¤é¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£
¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¶á¤¯¤Ë¤Ï³°¹ñ¸ì½ñÀÒ¤ÎÃª¤¬¡£ÁõÃú¤ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤ÊËÜ¤¬Â¿¤¯¡¢ÆâÍÆ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â´¶À¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢Ãæ2³¬¤Ë¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢Ê¸·Ý¡¢Î¹¹Ô¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¡¢ÆüËÜ¸ì½ñÀÒ¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¡¼¥Á·¿¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ¤¬Î©¤ÁÊÂ¤Ö¡¢1³¬¤Ë¤¢¤ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌÂÏ©¤Î¤è¤¦¤ÊËÜ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Ë×Æþ¶õ´Ö¡£Æó¼¡¸µ¥³¡¼¥É¤òÆÉ¤ß¼è¤ì¤Ð¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯ËÜ¤Î¸¡º÷¤ä¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤«¤éÈ¾¸Ä¼¼¤Þ¤ÇÂ¿ºÌ¤ÊºÂÀÊ
¥Ö¥Ã¥¯¥é¥¦¥ó¥¸¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºÂÀÊ¤Î¼ïÎà¤â½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Á´122ÀÊ¤òÈ÷¤¨¤ë¡ÖThe Library Lounge¡×¤Ç¤Ï¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤äÆÉ½ñ¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¤¡¢Í§¤À¤Á¤ä²ÈÂ²¤È²á¤´¤¹¤È¤¤Ê¤É¡¢¥·¡¼¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÂÀÊ¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÁë¤Ë±è¤Ã¤ÆÊÂ¤Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ï¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ÈUSB¥Ý¡¼¥È¤¬È÷¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥½¥³¥óºî¶È¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
Ãæ2³¬¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ¤ÎÎ¢¤Ë¤Ï¡¢ÊÉ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿5¼¼¸ÂÄê¤ÎÈ¾¸Ä¼¼¤â¡£¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤ºÀÅ¤«¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë¤È¹¥É¾¤Ç¡¢Ë¬¤ì¤¿Æü¤ÏËþ¼¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¾¯¤·»ÄÇ°¡£
4Ì¾³Ý¤±¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤âÂ¿¤¯¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ç¤ÎÍøÍÑ¤â¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÀÊ¤Ë¤Ï¥¤¥¹¤Î²¼¤Ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¡¢½¼ÅÅ´Ä¶¤âÀ°¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ñÀÒ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÃµ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¡¢¥Ö¥Ã¥¯¥·¥§¥ë¥Õ¤Ë¤¢¤ë¤Ò¤È¤êÍÑ¥½¥Õ¥¡¤ËºÂ¤ê¡¢¤¯¤Ä¤í¤®¤Ê¤¬¤éËÜ¤È¤¸¤Ã¤¯¤ê¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¤ª¤ä¤Ä¡¢·Ú¿©¤â½¼¼Â¢ö
¡ÖThe Library Lounge¡×¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤ä¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤¬¿©¤ÙÊüÂê¡¦°û¤ßÊüÂê¤Ç¥×¥é¥ó¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¡£º£²ó¤Ï¡Ö¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¥×¥é¥ó¡×¤òÍøÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î½¼¼Â¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ï¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥Þ¥·¥ó¡¢10¼ïÎà¤Î¥Æ¥£¡¼¥Ð¥Ã¥°¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥¸¥å¡¼¥¹¤Î¤Û¤«¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥¹¡¼¥×¤äÌ£Á¹½Á¤Þ¤ÇÂ·¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¡¼¥É¥Ç¥£¥¹¥Ú¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ï¥Ê¥Ã¥Ä¤ä¥·¥ê¥¢¥ë¤¬¤º¤é¤ê¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò¤¯¤ë¤¯¤ë²ó¤¹¤È¹¥¤¤ÊÊ¬¤À¤±¼è¤ê½Ð¤»¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¤¡£
óÏ²Û»Ò¤ä¥é¥à¥Í¡¢¥³¡¼¥ó²Û»Ò¡¢¥¤¥«ÂÌ²Û»Ò¤Ê¤É¡¢¥ì¥È¥í¤Ê¤ª¤ä¤Ä¤â¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¥í¡¼¥ë¥Ñ¥ó¤ä¥¯¥í¥ï¥Ã¥µ¥ó¤â¤¢¤ê¡¢¥È¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ç²¹¤á¤Æ¾Æ¤¤¿¤Æµ¤Ê¬¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤ÏÌîºÚ¥¸¥å¡¼¥¹¤äÆ¦Æý¡¢¥è¡¼¥°¥ë¥È¤Ê¤É¥Ø¥ë¥·¡¼·Ï¤â¡£ÎÙ¤ÎÎäÅà¸Ë¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª ¥é¥¤¥¹¥Ð¡¼¥¬¡¼¤ä¥Õ¥é¥¤¥É¥Ý¥Æ¥È¤Î¥Á¥ë¥É¥Õ¡¼¥É¤Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢·Ú¿©¤È¤·¤Æ¤â½½Ê¬ËþÂ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Îµï¿´ÃÏ¤Î¤è¤µ¤«¤é¡¢Ä«10»þ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤éÌë22»þ¤ÎÊÄÅ¹¤Þ¤Ç²á¤´¤·¤¿¿Í¤â¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡Ö¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¥×¥é¥ó¡×¤Ç3»þ´Ö30Ê¬°Ê¾åÂÚºß¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢1Æü¥×¥é¥ó¤ÎÊý¤¬¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Õ¤é¤Ã¤ÈÎ©¤Á´ó¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ÖThe Library Lounge¡×¡£Å·²¦½§¼þÊÕ¤ËË¬¤ì¤¿ºÝ¤Î¥«¥Õ¥§¥¿¥¤¥à¤ä¡¢»Å»ö¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢£The Library Lounge¡Ê¤¶ ¤é¤¤¤Ö¤é¤ê¡¼ ¤é¤¦¤ó¤¸¡Ë
½»½ê¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶èÅìÉÊÀî2-3-15¡ÊANA¥Û¥ê¥Ç¥¤¡¦¥¤¥óÅìµþ¥Ù¥¤ 1F¡Ë
TEL¡§03-6701-8856
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡Á22»þ¡ÊºÇ½ªÆþÅ¹¤Ï21»þ¡Ë
ÄêµÙÆü¡§ÌµµÙ
ÎÁ¶â¡§¥½¥Õ¥È¥É¥ê¥ó¥¯¥×¥é¥ó 60Ê¬1650±ß¡¢±äÄ¹30Ê¬825±ß¡¢1ÆüÍøÍÑ5500±ß¡¿¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥×¥é¥ó 60Ê¬2750±ß¡¢±äÄ¹30Ê¬1375±ß
▶▶¡ÖÅ·²¦½§¡×¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
Text¡§ÌÚÂ¼½©»Ò¡Êeditorial team Flone¡Ë
Photo¡§yoko¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ù¥¹¥È¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü·ÇºÜ¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£