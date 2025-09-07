9回2死からの屈辱敗北は「正直、許されない」 山本由伸の熱投をふいにしたド軍に地元実況も苛立ち爆発！「どうしたらいい」
山本の降板後に逆転を許したドジャースの拙守に批判が飛び交った(C)Getty Images
急失速するチームのエンジンが、なかなかかからない。ワールドシリーズ連覇の目標を掲げ、邁進してきたドジャースだが、レギュラーシーズンの終盤に入って泥沼にハマった。
現地時間9月6日、ドジャースは敵地でのオリオールズ戦で3-4と2夜連続のサヨナラ負け。先発した山本由伸が9回2死にソロ本塁打を打たれるまでノーヒッターを続ける快投を見せたこの日は、勝利が文字通り目前に迫っていたが、背番号18が降板した直後、救援陣が崩壊。まさかの逆転負けを喫して泥沼の5連敗となった。
これまで軽々と取れていたはずの1アウトがどうにも遠い。山本の後を託されたブレイク・トレイネンは、1本の二塁打と3四死球で押し出して失点。なおも1点差で迎えた2死満塁のピンチでドジャースベンチはタナー・スコットにスイッチ。救援投手としては最高額となる4年総額7200万ドル（約112億円）の巨額契約を結んだ守護神だったが、エマヌエル・リベラに低めの4シームをあっさりと捉えられて逆転サヨナラ2点適時打を浴びた。
「今夜の敗戦はドジャースにとっては信じられないもので、正直に言えば、許されない内容だった。『もうこれ以上に悪くなるわけがない』と思っていると、こんな夜が来る。明日はどうしたらいいんだ」
試合後に地元スポーツ専門局『Sports Net LA』の実況を務めるスティーブン・ネルソン氏から断じられた“世界一軍団”。あまりにもお粗末な守備と投手陣の脆さは、周囲の逆風を生む、厳しい評価に値するものだと言えよう。
当然ながらチーム内も混沌とした状況になりつつある。直近7登板で防御率8.44と“滅多打ち”にあっているスコットを抜擢したデーブ・ロバーツ監督は「正直言って気分は良くない」と本音を吐露。その上で「ヨシノブのあの投球を無駄にしてしまったのが、何よりも痛恨だ」と苛立ちを露わにした。
「すべてが崩れ去り、ドジャースにとって最も苦い失望となったこの負けは今季最大の痛手だと言える。特にヤマモトがいかに偉大であったかを考えるとそう断言できる」
全国紙『USA Today』にも、辛辣な言葉とともに酷評されたドジャース。スターたちにも覇気がなく、復調の兆しは見られない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]