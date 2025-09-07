◆男子プロゴルフツアー ロピアフジサンケイクラシック 最終日（７日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）

６打差１０位から出た杉浦悠太（フリー）が１イーグル、６バーディー、１ボギーでこの日のベストスコア６３をマークする猛チャージを見せ、通算９アンダーの２位に入った。

最終組の５つ前でスタートした杉浦は１６番パー３でホールインワンを達成して首位を捉えると、最終１８番をバーディーで締めてトップタイでホールアウト。最終組の長野泰雅（たいが、福岡地行）が１６番のバーディーで抜けだしたため、逆転優勝には１打及ばなかった。

「プレーオフぐらいはあるかなと思っていたので悔しいけど、これだけ難しいコースで最終日にこのスコアを出したので、届かなかったらしょうがない」と受け止めた。富士桜で６３をたたき出したことは「自信にはもちろんなった」と言い、「ちょっとずつよくなっている感覚が自分の中にある。それが今日一日かみ合って、これからが楽しみになった」と語った。

１６番パー３は、５８度のウェッジで放った第１打が「狙い通り」にピン奥３メートルから戻ってカップに消えた。「その瞬間は鳥肌が立ったけど、優勝争いもあったので。ホールインワンのことは忘れてはいないけど、いったん置いておいて、集中できた」と振り返った。

最終日はパー３の全５ホールに国内男子ツアー史上最高額の１０００万円（複数均等割り）のホールインワン賞が設定された。同じ１６番で竹安俊也（フリー）も達成したため、４５０万円（キャディーに５０万円）を獲得。大会ベストスコアに贈られる「富士桜賞」３０万円とあわせて４８０万円の臨時ボーナスを手にした。「欲しいものを見つけて買おうかな。時計とか気になりはじめてきたので、もし買えたらいいかなっていう感じ」と笑顔だった。