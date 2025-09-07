◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日３―６巨人（７日・バンテリンドーム）

巨人が中日に連勝し、８月から続いた１３泊１４日１２試合の長期遠征を白星で締めた。

【巨人・阿部慎之助監督の試合後のコメント】

―船迫がピンチで好救援

「ちょっとヨコ（横川）が弱ってきていたところで、何とか助けてくれましたね」

―岸田がいい場面で先制打

「だからこそね、５番に入れてますから。勝負強さを出してくれましたね」

―バントがなかなか決まらない課題も

「細かいこと、ああいうことをできないとね。ああいうのはちょっと目立ちますよね。反省して、練習してほしいなと思います」

―船迫はいろんな場面で登板

「そうですね。ブルペンではたぶん（肩が）できるのが一番早いし。いろんなところで行ってくれるんでね、ありがたいですよね」

―８番の吉川はあそこに置いているからこそ

「最近は８番とか１番、２番にチャンスが回ってくるのが結構多いんでね。あそこに置いてるのはちょっとミソになってきましたね」

―横川勝ちきれなかったのは自分でバントを決めるなども大事になってくる

「そうですよね。あの３点入って、ちょっとホッとしちゃったかもしれないですしね。そこはもう１回締め直してやってほしいなと思うんで。せっかく先発させてるんだから、何とか勝ち切ってほしかったですね」

―長い遠征を連勝で終えた

「もうとにかく貯金できるように頑張ります」