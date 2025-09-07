◆ＪＥＲＡ セ・リーグ 中日３―６巨人（７日・バンテリンドーム）

巨人が中日に連勝し、８月から続いた１３泊１４日１２試合の長期遠征を白星で締めた。

先発した横川凱は３点を勝ち越してもらった直後の５回、無死満塁のピンチを招き、岡林へ押し出しの四球を与えたところで降板。２番手で船迫大雅が登板し、４番・細川を空振り三振、５番ボスラーは中飛、６番・福永には粘られたが１０球目で空振り三振を奪い無失点で切り抜けた。

試合後のヒーローインタビューに応じた船迫は「気持ちしかないなと思った。しびれましたね」としてやったり。細川には「潰す気持ちで投げました」と強気を貫き、福永にも「ツースリーまでいって、そこからどれだけ粘れるか、気持ちしかなかった」と強調した。

試合の流れを渡さない好投で、今季２勝目を手にした。「野手の人たちが打ってくれて、点数取ってくれたんで、勝ちにつながってよかったです」とバッテリーを組んだ岸田、そして打線に感謝。残る試合に向けて「目の前の１戦１戦を勝ち続けるしかないので、次の試合も頑張ります」と話した。