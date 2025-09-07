¡Ú¥Õ¥¡¡¼¥à¾ðÊó¡ÛDeNA¡¦ÉðÅÄ¤¬5²óÅÓÃæÌµ¼ºÅÀ¡¡¥ª¥ê¡¦¿ùÂô4°ÂÂÇ¡¡ÃæÆü¥É¥é3¡¦¿¹½Ù¤¬7¹æ¥½¥í
¡¡¥×¥íÌîµå¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¤Ï7Æü¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¢¥¦¥¨¥¹¥¿¥óÎ¾¥ê¡¼¥°¤Ç·×7»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï¥í¥Ã¥ÆÀï¡Ê¸ÍÅÄ¡Ë¤Ë4¡½1¡£ÀèÈ¯¡¦ÀÄÌø¤¬5²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¤Ç1¾¡ÌÜ¡Ê3ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£°éÀ®Áª¼ê¤Î¾¾ËÜÎ¶¤¬2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡¢Éð²¬¤¬2°ÂÂÇ¡£¥í¥Ã¥ÆÀèÈ¯¤Î°éÀ®Áª¼ê¡¦¿¹¤Ï4²ó1/3¤ò4°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤Ç2ÇÔÌÜ¡Ê2¾¡¡Ë¡£²¬¤¬9²ó¤Ë1¹æ¥½¥í¡¢¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦µÜºê¡Ê¥ä¥Þ¥Ï¡Ë¤¬2°ÂÂÇ¡£
¡¡µð¿Í¤Ï³ÚÅ·Àï¡ÊÀÐ´¬¡Ë¤Ë8¡½1¡£ÀõÌî¤¬2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡£ÀÐÄÍ¤È°éÀ®Áª¼ê¤Î±§ÅÔµÜ¡¢¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦¹Ó´¬¡Ê¾åÉðÂç¡Ë¤¬2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÈ¯¡¦»³ÅÄ¤¬5²ó2°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç5¾¡ÌÜ¡Ê1ÇÔ1¥»¡¼¥Ö¡Ë¡£³ÚÅ·ÀèÈ¯¡¦¥Ï¥ï¡¼¥É¤Ï4²ó2/3¤ò5°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç2ÇÔÌÜ¡Ê1¾¡¡Ë¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤ÏDeNAÀï¤Ë3¡½1¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£ÀèÈ¯¡¦ÈÊÌø¤Ï4²ó1/3¤ò4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç¡¢4ÈÖ¼ê¡¦¾¾²¬¤¬1/3²ó¤òÌµ°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç2¾¡ÌÜ¡Ê3ÇÔ¡Ë¡£DeNAÀèÈ¯¡¦ÉðÅÄ¤Ï4²ó2/3¤ò1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç¡¢4ÈÖ¼ê¡¦»°Åè¤¬1/3²ó¤ò2°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ2¡Ë¤Ç1ÇÔÌÜ¡Ê1¾¡1¥»¡¼¥Ö¡Ë¡£
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¥¿¥Þ¥Û¡¼¥à¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÃÞ¸å¡Ë¤ÇËè²ó¤Î19°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ8¡½1¤ÇÂç¾¡¡£Ìî¸ý¤¬5²ó¤Ë1¹æ2¥é¥ó¡£¿ùÂô¤¬4°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡¢ÆâÆ£¤È°éÀ®Áª¼ê¤ÎÅÄÅç¤¬3°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡¢ÃÓÅÄ¤¬3°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î°éÀ®Áª¼ê¡¦µÜ¹ñ¤Ï7²ó5°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¤Ç4¾¡ÌÜ¡Ê3ÇÔ¡Ë¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÀèÈ¯¡¦ÉðÅÄ¤Ï4²ó8°ÂÂÇ5Ã¥»°¿¶3¼ºÅÀ¤Ç2ÇÔÌÜ¡£
¡¡ºå¿À¤Ï¹ÅçÀï¡Ê¤Ö¤ó¤Á¤ã¤ó¤·¤Þ¤Ê¤ß¡Ë¤Ë5¡½1¡£ÀèÈ¯¡¦°ñÌÚ¤¬6²ó4°ÂÂÇ6Ã¥»°¿¶1¼ºÅÀ¤Ç1¾¡ÌÜ¡Ê3ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£¸¶¸ý¤¬2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¡¢ÅÏÊÕ¤È¥É¥é¥Õ¥È4°Ì¡¦Ä®ÅÄ¡ÊBC¡¦ºë¶Ì¡Ë¤¬2°ÂÂÇ¡£¹ÅçÀèÈ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¡¦º´Æ£Ìø¡ÊÉÙ»ÎÂç¡Ë¤Ï6²ó7°ÂÂÇ7Ã¥»°¿¶5¼ºÅÀ¤Ç3ÇÔÌÜ¡Ê3¾¡¡Ë¡£ÂÇÀþ¤Ï4°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÆü¤Ï¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¸òÎ®Àï¡Ê¥Ï¡¼¥É¥ª¥Õ¿·³ã¡Ë¤Ë3¡½2¡£ÀèÈ¯¡¦»°±º¤¬5²ó5°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Ç4¾¡ÌÜ¡Ê1ÇÔ¡Ë¡£¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¡¦¿¹½Ù¡Ê¶Í¸÷³Ø±à¡Ë¤¬5²ó¤Î7¹æ¥½¥í¤Ê¤É2°ÂÂÇ¡¢±»ô¤¬5²ó¤Ë7¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹ÀèÈ¯¡¦Ç½ÅÐ¤Ï1²óÌµ°ÂÂÇ1Ã¥»°¿¶Ìµ¼ºÅÀ¡£ÂçÀî¤¬2°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¡¢ÃÎÇ°¤ÈÃæÂô¤¬2°ÂÂÇ¡£
¡¡À¾Éð¤Ï¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥Æ¤È¤Î¥Õ¥¡¡¼¥à¸òÎ®Àï¡Ê¤Á¤å¡Á¤ë¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ¶¿å¡Ë¤Ë6¡½1¡£ÀèÈ¯¡¦¿û°æ¤¬6²ó4°ÂÂÇ1¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ0¡Ë¤Ç1¾¡ÌÜ¡Ê3ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£¸ÅÀî¤¬8²ó¤Î3¹æ3¥é¥ó¤Ê¤É2°ÂÂÇ4ÂÇÅÀ¡¢Ê¿Âô3°ÂÂÇ¡¢Â¼ÅÄ¤¬2°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤¯¤Õ¤¦¥Ï¥ä¥ÆÀèÈ¯¡¦ÂçÃÝ¤Ï4²ó2/3¤ò6°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¤Ç6ÇÔÌÜ¡Ê1¾¡¡Ë¡£¼Ä¸¶¤¬2°ÂÂÇ¡£