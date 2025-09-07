¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¾åÅÄåºÀ¤¤Ø¤Î¡È´í¸±¥¿¥Ã¥¯¥ë¡É¤Ç°ìÈ¯Âà¾ì¡ª¥á¥¥·¥³¼ç¾¤ËÈãÈ½»¦Åþ¡Ö¹ó¤¤¡×¡Ö¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇVAR¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡Ú¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡Û¥á¥¥·¥³ÂåÉ½ 0¡Ý0 ÆüËÜÂåÉ½¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î7Æü¡¿¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡Û¸åÊý¤«¤é¡Ä¡Ö´í¸±¥¿¥Ã¥¯¥ë¡×¤Î½Ö´Ö
¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î°ìÈ¯Âà¾ì¤ËÊì¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤âÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥á¥ê¥«±óÀ¬Ãæ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÏÆüËÜ»þ´Ö9·î7Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ç¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¡£ÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤¿¤Î¤¬¡¢0¡Ý0¤Ç·Þ¤¨¤¿»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Î90Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥¹¥í¡¼¥¤¥ó¤«¤éÈ´¤±½Ð¤·¤¿MF±óÆ£¹Ò¤¬ÎÏ¶¯¤¯Å¨¿Ø¤òÆÍÇË¡£Áê¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¥Ü¡¼¥ë¤¬¡¢Î¢¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢FW¾åÅÄåºÀ¤¤À¡£°ìµ¤¤Ë½Ä¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤Æ¥·¥å¡¼¥È¤òÁÀ¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢ÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¿¥á¥¥·¥³¤ÎDF¥»¥µ¥ë¡¦¥â¥ó¥Æ¥¹¤¬¸åÊý¤«¤éÂ¤ò¿¶¤êÈ´¤¯´í¸±¤Ê¥¹¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¡£ÆüËÜ¤ÎÇØÈÖ¹æ9¤Ï¿á¤ÃÈô¤ó¤ÇÅÝ¤ì¹þ¤ó¤À¡£
¡¡´í¸±¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ï±óÆ£¤â·ã¹·¡£¥â¥ó¥Æ¥¹¤Ë¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤ò½Ð¤·¤¿¼ç¿³¤Ë¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥É¤òÍ×µá¤·¤¿¡£ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏVAR¡Ê¥Ó¥Ç¥ª¡¦¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡¦¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤ÆOFR¡Ê¥ª¥ó¡¦¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥ì¥Ó¥å¡¼¡Ë¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¡¢¡ÖDOGSO¡Ê·èÄêÅª¤ÊÆÀÅÀµ¡²ñ¤ÎÁË»ß¡Ë¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¥â¥ó¥Æ¥¹¤Ï°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÉô»Ï½ª¤Ï¡¢¤«¤Ê¤ê´í¸±¤Ê¥¿¥Ã¥¯¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤½¤â¤½¤â¥¤¥¨¥í¡¼¥«¡¼¥É¤È¤¤¤¦ºÇ½é¤ÎÈ½Äê¤¬ÉÔ²Ä²ò¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÊªµÄ¤ò¾ú¤¹¡£Æ±ÍÍ¤Ë¥á¥¥·¥³¤Ç¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ç¾¤Ê¤¬¤é°ìÈ¯Âà¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥â¥ó¥Æ¥¹¤Ë¤ÏÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¿ÆÁ±»î¹ç¤ÇVAR¤Ã¤Æ¡Ä¡×¡Ö¹ó¤¤¥¿¥Ã¥¯¥ë¤À¡×¡Ö¤Ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¤³¤ì¤¬¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡©¡×¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡×¡ÖÌÀ¤é¤«¤ÊÆÀÅÀµ¡²ñ¤ÎÁË»ß¡×¡Ö¤³¤ó¤ÊÈ½ÃÇ¤ò¤·¤Æ¤¿¤éWÇÕ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÆÍÇË¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê¥×¥ì¡¼¤Ç¤ÏWÇÕ¤Ç¤Þ¤¿¥Ù¥¹¥È8¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÂç¤¤¯É¾²Á¤ò²¼¤²¤¿¡×¡ÖVAR¤ò¸«¤ë¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯Âà¾ì¡×¤Ê¤É¼ê¸·¤·¤¤°Õ¸«¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÏÆüËÜ»þ´Ö9·î10Æü¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂåÉ½¤È±óÀ¬2»î¹çÌÜ¤òÀï¤¦¡£
¡ÊABEMA¡¿¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¡Ë