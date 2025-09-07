中日は７日の巨人戦（バンテリン）に３―６で敗れて借金「１１」。２位・巨人とのゲーム差は「５」に広がった。

中日は１点を追う４回に細川が右翼席へ同点となる１７号ソロ。「打ったボールはストレートです。まずは追いつくことができて良かったです。勝ち越せるように頑張ります」という４番の一発にドームの竜党は沸き上がった。

ところが先発の松葉がピリッとしない。５回一死一、二塁から岸田に左前適時打を浴びて勝ち越しを許すとさらに二死一、三塁からリチャードに四球を与えて満塁。ここで吉川に右翼線へ２点適時打を許して１―４とリードを広げられた。

「大事な時期にこのような投球になってしまいチームに申し訳ないです」。５回９安打４失点でマウンドを降りた松葉は１０敗目。６月２２日の日本ハム戦で７勝目を挙げてから６連敗となった。

中日は５回無死満塁から岡林の押し出し四球で１点を返したものの４番・細川、５番・ボスラー、６番・福永が凡退して１点止まり。７回には３番手・清水が福永の悪送球をきっかけに一死二、三塁のピンチを招くとリチャードに犠飛、吉川に中前適時打を許して勝負あり。中日は本拠地で２カード連続の負け越しとなった。