【コリアスプリント】武豊チカッパは惜しい2着…勝利したのは香港馬セルフインプルーブメント
現地9月7日、韓国・ソウル競馬場で行われたコリアスプリント（G3・ダ1200m・1着賞金7億ウォン＝約7500万円）に、日本からチカッパ（牡4・栗東・中竹和也）、サンライズホーク（せん6・栗東・牧浦充徳）、タガノビューティー（牡8・栗東・西園正都）が参戦。最先着は武豊騎乗のチカッパ2着だった。勝利したのは香港のセルフインプルーブメント。【動画】武豊チカッパは惜しい2着…コリアスプリント
ゴール前まで先頭も…
武豊騎乗のチカッパが惜しくも半馬身差の2着に敗れた。直線入口から上手く内をさばいて一旦先頭へ直線の長い攻防では外から勝ち馬が並びかけてきたが、懸命に粘っていた。しかし、ゴール寸前で力尽きてしまい、半馬身ほど遅れをとったところがゴールだった。タガノビューティー5着、サンライズホークは着外に敗れた。
【全着順】
1着 セルフインプルーブメント（香港）
2着 チカッパ（日本）
3着 スーパーフィニッシュ（韓国）
4着 ブラックムスク（韓国）
5着 タガノビューティー（日本）
6着 ヴィンチェロカヴァロ（韓国）
7着 サンライズホーク（日本）
8着 アチムドンジャ（韓国）
9着 カーディナルフォース（韓国）
10着 マイティネオ（韓国）
11着 ディスパイトウィン（韓国）
12着 キングエニデイ（韓国）
13着 マイティゴー（韓国）