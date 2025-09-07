【7位〜12位】9月8日(月)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【7位】乙女座
総合運：★★★☆☆
会話の盛り上げ役になりそうな運気です。ふと思いついたことを言葉にすると、その場にいるみんなが楽しい気分になるでしょう。「これはタブーかも」と、考え過ぎないで。攻撃的な言葉を使わなければ、人を傷つけることはないはずです。
相手との会話が盛り上がったときこそ、慎重に言葉を選ぶといい日。「ここまでは言っても大丈夫かな？」と思うところの、一歩手前でブレーキをかけるといいでしょう。出会いは、試してみたかった方法や場所にトライしてみて。
金運
基本的に金運は好調な日。ただ、｢何がベストか？｣と考え始めると、運気の風は通り過ぎてしまうかも。買い物でも投資でも貯蓄でも、早い段階で決断をしましょう。特に運用や投資に関しては、午前中の判断を信じると〇。
ラッキーアイテム：ボディソープ
ラッキーカラー：ピンクゴールド
【8位】射手座
総合運：★★★☆☆
身体も心も緩める時間に幸運が宿る日です。安心できる場所で、のんびりと何もしない時間を過ごしてみてください。ゴロリと横になって、そのままうたた寝をしてしまうのも〇。想像以上に心身の疲れが取れていきます。
恋愛運
特に予定を決めず、のんびりと一緒に過ごすと、心のつながりがグンと強くなる恋愛運。関係が進むかも！部屋でゆっくりとするのも〇。外に出かけるのなら、自然が豊かだったり、広い景色が見えたりする場所がオススメです。
金運
入ってくるお金が増えそうな予感！特に、副業での収入が想像以上に多くなる可能性があります。取り組んでいる副業があるのなら、今日は普段以上に力を入れてみて。また、どんな副業があるのか情報収集をするのもオススメです。
ラッキーアイテム：猫のグッズ
ラッキーカラー：オフホワイト
【9位】牡牛座
総合運：★★☆☆☆
「より深い知識を得よう」というまじめな気持ちが、嬉しい出来事への入り口となる日です。自分よりも詳しい人に教えてもらったり、誰かの勉強方法を真似したりと「人から学ぶ」という姿勢も忘れないようにすると、さらに充実。
恋愛運
今日は、はっきりと恋が前進するのを実感するわけではないかもしれません。しかし「連絡を取り合うことができる」「ひとりだからこそ自由な時間がある」と、現状を前向きに受け止めると〇。すると、恋の追い風が吹く運気です。
金運
勢いで買い物をすると、後から反省することになりそうな金運です。ただし、似たようなものや同じ機能の商品をあれこれ比べてみると、鋭いポイントに気づいて良い判断ができそう。ウインドーショッピングに留めるのがポイント。
ラッキーアイテム：アロマオイル
ラッキーカラー：パープル
【10位】牡羊座
総合運：★★☆☆☆
大切なことについて、考え方や価値観が変化するかもしれません。これまでの自分の考えを否定しなくても大丈夫。「どちらも間違っていないのだ」という前提で物事を見てください。すると、今後への自信が深まっていくはずです。
恋愛運
何気なく言ったひと言や、ちょっとした行動が恋の相手の逆鱗に触れる可能性がある日。反論しないことが大切。「これに関しては、100％折れよう」という気持ちで話し、素直に謝って。その姿が相手の愛情を深めるはずです。
金運
貯蓄や運用、投資などについて、｢長期的に考えなければ｣と思っていると、自分にプレッシャーをかけすぎて大切なことを見落とすかも。それより、日用品の買い物や交通機関などで、小さな節約をしたほうが金運UPにつながります。
ラッキーアイテム：ギンガムチェック
ラッキーカラー：ライラック
【11位】獅子座
総合運：★★☆☆☆
ひとりでのんびりすると「いい時間を過ごしたな」と心から満足できそう。反対に人と一緒にいると気を使いすぎてしまうでしょう。今日は、できるだけ長くひとりの時間を持つと〇。セルフマッサージや長めの入浴がオススメです。
恋愛運
恋人への連絡、好きな人へのアプローチ、出会いのアクションにもテンションが下がりやすい運気。まずは「こんな日もある。誰も悪くない」と考えて。読書をしたり、昔のアルバムを見返したりすると、気持ちが落ち着きます。
金運
予想外のプレゼントに、嬉しい気分になれそうな金運です。特に、誰かの話に優しく耳を傾けると、その人から嬉しいお礼をもらえる可能性が。ただ、トラブルになりやすい人とは距離を置くのも、運気を生かすポイント。
ラッキーアイテム：チャーム
ラッキーカラー：ワインレッド
【12位】天秤座
総合運：★☆☆☆☆
自分の心身と真心を持って向き合うことができる日です。たとえ忙しくても、食事の時間をしっかりと確保すると、自分をいたわってさらに健康になることができそう。食事中はテレビやスマホなどを見ないことも、ポイントです。
恋愛運
仲の良い友達とおしゃべりをしたり、長く続けている趣味に没頭したりしていると、恋の出会いに近づく話が舞い込みそう。慌てず着実に話を進めてみて。恋の相手がいる場合は、一緒に楽しめる遊びが絆を深める味方です。
金運
｢こんなところに、こんないい物を売っているなんて！｣と、嬉しいびっくりがありそうな金運。センスや趣味が違う友達と買い物の話をすると、掘り出し物に近づけそう。また、気軽に買える値段の商品を探すことも、運気を生かすポイント。
ラッキーアイテム：マスク
ラッキーカラー：アイボリー