空冷のフォルクスワーゲンらしさ満点

フォルクスワーゲンの社内デザイナーが生み出したタイプ3のスタイリングは、タイプ1とまったく異なる印象を与えるが、メカニズムの多くは共有。運転体験は、クラシカルなサウンドと相まって、空冷のフォルクスワーゲンらしさ満点だ。

【画像】空冷らしさ満点 フォルクスワーゲン・タイプ3 タイプ1と2 最新の電動モデルも 全121枚

しかし、タイプ1より静かで強力。安定性も高い。高速道路の速度域でも、よりリラックスして運転できる。後席の空間には余裕があり、僅かに高級志向の内装を得ている。フロント側にも大きな荷室がある。



フォルクスワーゲン・タイプ3（1961〜1973年／英国仕様） ジェームズ・マン（James Mann）

半世紀も経れば、高耐久の空冷エンジンといえどもリビルドは必要になる。オイル漏れや排気ガスに混じる白煙、パワー不足、始動性の悪化などの症状が出たら検討したい。専門ショップへ持ち込めば、そこまでの高額は取られないはず。

トランスミッションも同様。フルード漏れや変速の渋さ、走行中のギア抜け、変速時にギアの回転数を合わせるシンクロの不調などへ注意したい。

ボディやシャシーは全体的に錆びがち

新車時は先進的だった、ボッシュ社製のDジェトロニック・インジェクションだが、部品の入手が難しいことや専門的な知識が必要なことを理由に、キャブレター化されている例も珍しくない。しかし、正しく調整できれば長くトラブルフリーで動くはず。

サスペンションはシンプルだが、摩耗していて不思議ではない。トーションバーを緩めてのローダウンは珍しくない。落としすぎると、路面へ擦ってしまうが。



1965年式までは前もドラムブレーキで、フェードしやすい。ディスクブレーキは、キャリパーやスレーブシリンダーの固着へ注意したい。ブレーキ関係の部品は高価だ。

タイプ3は、ボディやシャシーが全体的に錆びがち。ドアは軽くなく、ヒンジがヘタりやすい。ブラジルでは約50万台が生産され、オーストラリアでも作られていた。珍しい装備をまとう場合は、ドイツ仕様ではない可能性が高い。

購入時に気をつけたいポイント ボディとシャシー

タイプ3の宿敵は、例によってサビ。シャシーのボックスセクションや溶接部分、フロントアクスル・チューブ、ボディとフロアの接合部分、ピラー、サイドシル、ホイールアーチ、ジャッキアップポイント、リアのシートベルトマウントなどが錆びやすい。

他にも、サブフレームやサスペンションのアッパーマウント、ドアの底面、スペアタイヤハウスなどがチェックポイント。ルーフ横の雨樋も錆びる。



ボディサイドのエアアウトレットを覗くと、内側の状態を確かめられる。塗装に艶が残っていても、裏側が綺麗とは限らない。化粧トリムは入手が難しい。

エンジンとトランスミッション

空冷の水平対向4気筒エンジンは、高さが50cmもない。エアクリーナー・ボックスは、残っていない場合が多い。点火プラグの交換は難しいが、オイル量はリアハッチやテールゲートを開くと簡単に点検できる。

オイル漏れの有無や、オーバーヒートの痕跡を確かめたい。シリンダーヘッドには亀裂が入ることがある。トランスミッションは、4速マニュアルか3速オートマティック。シンクロの状態や変速の滑らかさ、走行中にギアが抜けないか、試乗で確認したい。

ブレーキとステアリング、サスペンション

ブレーキキャリパーやスレーブシリンダーは固着しがち。ブレーキホースの状態もチェックポイント。ステアリングは、遊びが不自然に大きくないか確かめたい。サスペンションのガタツキにも要注意。

インテリア

シートカバーやカーペットは新品で購入できるが、内装パネルやトリム類などは入手困難。可能な限り、部品が揃っている1台を探したい。

フォルクスワーゲン・タイプ3のまとめ

製造品質は高く、耐久性にも優れるタイプ3だが、半世紀を経て劣化は進んでいる。好調な状態で楽しむには、小さくない費用が必要だろう。部品取りとしてバラバラになった残存例も多く、ビートルよりレア度は高い。

ボディやシャシーのサビが少なく、好条件の1台を時間を掛けて見つけるのがベター。エンジンの交換履歴や、インテリアのトリムが年式相応か、確認は忘れずに。

良いトコロ



ビートルの個性を受け継ぎつつ、珍しく、実用性に優れる。走りは洗練されていて速い。エンジンやシャシー周りの部品は、比較的手頃な価格で入手できる。

良くないトコロ

タイプ3専用の部品は、入手が難しい。ボディパネルやトリム類は特に出てこない。見えない部分でサビが進行していることも。その場合、レストアには相当な費用を要する。

フォルクスワーゲン・タイプ3（1961〜1973年／英国仕様）のスペック

英国価格：1198ポンド（ファストバック／新車時）

生産数：256万6857台（ドイツのみ）

全長：4225-4370mm

全幅：1640mm

全高：1470mm

最高速度：123-138km/h

0-97km/h加速：18.5〜26.0秒

燃費：7.8-12.4km/L

CO2排出量：−

車両重量：859-1035kg

パワートレイン：水平対向4気筒1493・1584cc 自然吸気OHV

使用燃料：ガソリン

最高出力：48ps/3800rpm-54ps/4600rpm

最大トルク：9.9g-m/2000rpm-11.1kg-m/2800rpm

ギアボックス：4速速マニュアル／3速オートマティック（後輪駆動）