ビートルの技術を流用 ポップでスクエアなボディ

フォルクスワーゲン・ビートル（タイプ1）が、変速しやすいオールシンクロ・トランスミッションを得た頃、同社はより大きな利益を求めていた。その技術の活用は、1961年に進展する。

新設計のクランクケースとクランクシャフトの開発で、水平対向4気筒エンジンは排気量を1192ccから拡大。カルマン社と共同で生まれたクーペ、カルマンギアと並んで新たな顧客獲得が目指されたのが、フォルクスワーゲン1500、通称タイプ3だ。



フォルクスワーゲン・タイプ3（1961〜1973年／英国仕様）

ホイールベースはタイプ1と同値ながら、ポップでスクエアなボディで余裕のある車内空間を創出。冷却用ファンをクランクシャフト側へ組むことで、エンジン高を低くし、その上部には荷室を設けることもできた。

当初は2ドアのノッチバック・サルーンでスタートし、ステーションワゴンのヴァリアント（スクエアバック）は1962年に登場。12台の試作で終わったが、1961年にはカブリオレも発表されている。2ドア・ファストバックは、1965年に追加された。

優れた乗り心地と洗練された操縦性

ビートルとの部品共有でコストを抑えつつ、リアトレッドを拡大し、フロントへアンチロールバーを与え、優れた乗り心地と操縦性を実現。エンジンとリアサスペンションはゴムマウントを介するサブフレーム側に組まれ、洗練性も高められていた。

良好な運転姿勢と快適な走行フィーリングは、高い評価を獲得。車重の6割以上がリアアクスルへ掛かり、横風を受ける高速走行は得意ではなかったが、ステアリングは正確で軽快に進路を選べた。



フォルクスワーゲン・タイプ3（1961〜1973年／英国仕様）

1963年に最高出力2割増しのツインキャブ仕様が登場し、1965年には1600ccへ拡大。フロントのディスクブレーキが標準装備になっている。1967年式からは、他社へ先駆けてインジェクション化。それでも、動力性能は控えめだった。

アップデート後の内装も豪華と呼べるほどではなかったが、曲線美のスタイリッシュなファミリーカーとして、完成度は高かった。堅牢性も一線を画していた。生産数は、タイプ1へ及ばなくても。

オーナーの意見を聞いてみる

「このファストバックは、2006年に前オーナーから譲り受けました。1965年から稼働状態が維持されていて、1992年にはフロントフェンダーが新調されています」。フォルクスワーゲン・マニアのリッチ・オークリー氏が振り返る。

「再塗装されていますが、基本的にはオリジナル。走行距離は18万kmを過ぎたところです。恐らく、右ハンドルでは最後のファストバックでしょう。160km/hでも走行可能で、メカ的にはポルシェ912との共通性も高い。とても気に入っています」



フォルクスワーゲン・タイプ3（1961〜1973年／英国仕様）

「イグニッションスイッチの交換を控えています。当時物の部品を、400ポンド（約8万円）で手に入れたんです。1972年に父がビートルを買って以来、自分もフォルクスワーゲン・ファン。1947年式のビートルや、1952年式カブリオレも所有しています」

英国で掘り出し物を発見 フォルクスワーゲン1600 ヴァリアント（タイプ3／オーストラリア仕様）

登録：1970年式 走行：8万400km 価格：1万2000ポンド（約238万円）

非常に綺麗だと売り手が主張する、右ハンドルのオーストラリア仕様。レストア済みで、ハニー・ゴールドの塗装が美しい。シャシーは防錆処理され、ウインドウゴムと天井の内張りなどは新品。シートはオリジナルだという。



ジェームズ・マン（James Mann）

リビルドされたエンジンは、ウェーバーのツインキャブ。車高は適度に落とされており、当時物のルーフラックが良く似合う。

フォルクスワーゲン1600 TL ファストバック（タイプ3／欧州仕様）

登録：1973年式 走行：9万4000km 価格：2万2000ユーロ（約385万円）

ポルトガルで売られている、後期のファストバック。メタリック・ブルーのボディは再塗装済み。ディープリムのホイールはスチール。インテリアはオリジナル状態にあり、ブラウプンクト社製デッキも完動で、状態は良いという。

前後の荷室も綺麗。エンジンルームの様子が、調子の良さを物語っている。売り手は、理想的な1台だと主張する。

