◇MLB オリオールズ4×-3ドジャース(日本時間7日、オリオール・パーク)

山本由伸投手と今季初めてバッテリーを組んだベン・ロートベット選手が山本投手の投球をたたえました。

正捕手のウィル・スミス選手、期待の新人捕手のダルトン・ラッシング選手が立て続けにケガで離脱。今季8月にドジャースに加入したロートベット選手がその穴を埋めます。

「今日は本当に楽しい時間でした。」と語るロートベット選手。「初めての経験が、この試合の進め方や流れに役立ったと思います。とにかく山本投手と息を合わせようと集中しすぎて、自分自身少し夢中になってしまったところもありました。でも、チームを勝利に近づけるためにベストを尽くすことを心がけていましたし、今日は本当に楽しい時間でした」と話します。

山本投手は3回に四球2つで出塁を許しますが、4回からは相手打線を封じていきます。8回終了時でもノーヒットノーランと流れを途切れさせません。「(ノーノーを意識したのは)5回くらいだったと思います。6回には確実に意識し始めました。でも試合に集中すればするほど、そのことは頭から離れていきます。とにかく目の前の仕事をやり遂げるためにベストを尽くすだけでした」と意識はしたものの目の前の試合に集中していたと話しました。

山本投手の投球で特に良かったのは「ストレートが全てを引き立てている」とし「ストレートがあるからスプリットがよく見えるし、ストレートがあるからカーブもよく見える。逆にカーブがあるから速球も効いてくる。ストライクゾーンで全ての球種を勝負できる能力があるので、打者はすべてのボールを警戒しなければなりません。それに加えて、両サイドをしっかり使えて、目線を上下に揺さぶることもできる。本当に素晴らしい投球だったと思います」と絶賛しました。