元モーニング娘。でタレントの辻希美さんと杉浦太陽さんの長女・希空さんが、自身のインスタグラムを更新。

『第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER』に出演した際のオフショットを公開しました。

【写真を見る】【辻希美・長女】希空 「❤マイナビTGC 2025 A/W❤」「ありがとうございました」「とっても楽しくて幸せな一日でした」



希空さんは「❤マイナビTGC 2025 A/W❤」「ありがとうございました」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、希空さんが、ふわふわのファーで縁取られた、茶色のフード付きジャケット、首元にはクロスのペンダントを身に着けた姿が見て取れます。

続けて「みなみちゃんプロデュースのMixmiiステージ、WEGOステージ、9090ステージを歩かせていただきました！❤❤」と、綴りました。



そして「とっても楽しくて幸せな一日でした 明日はGENEコレ宜しくお願いします」と、ファンに向けて呼びかけています。





希空さんのWEB上での注目は大きく、新しいインスタグラムのアカウントは、9月7日・17時30分現在、フォロワーが115.5万人。

YouTube「希空ちゃんネル」は、登録者数が68.6万人に達しています。







【担当：芸能情報ステーション】