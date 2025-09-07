サッカー元女子日本代表のエースで、11年のW杯優勝メンバーの澤穂希さん（47）が6日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）にゲスト出演。かつて刺激を受けたというサッカー界のレジェンドについて語った。

澤さんは3歳から水泳、6歳から兄の影響でサッカーを始め、中学からはサッカー一本に絞ってプレーを続けてきたという。

中学からはWEリーグの日テレ東京Vの前身である読売SCベレーザでプレーしたが「ヴェルディの女子のチームだったので、ラモスさんとか松木さんとかが近くにいてくれて」と元日本代表のラモス瑠偉氏や松木安太郎氏のそばでプレーすることができたと明かした。

「もうラモスさんとかって凄かったのが、僕は男、女、年齢関係ないよって言って、自分たちにも普通にスライディングして来たし」とぶっちゃけ、「そこで負けず嫌いっていうのをさらに」磨いていったとした。

「近くにヴェルディの素晴らしい先輩たちがいたので。練習も見れたりとか、試合も見れたりとかしてたんで。凄くいい刺激は受けてましたよ」と振り返った。